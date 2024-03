Fani Legii w 81. rocznicę Akcji pod Arsenałem

Muranowscy Legii Fani wraz z legionistami z Woli, jak co roku pamiętali o kolejnej, 81. już rocznicy akcji pod Arsenałem. 26 marca legioniści rozciągnęli transparent "Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach", nad którym odpalili race. Operację "Meksyk II" przeprowadzono w centrum Warszawy, u zbiegu ul. Bielańskiej, Długiej oraz Nalewki, gdy więźniarka jechała z Szucha na Pawiak. Doszło do wymiany ognia między Niemcami a członkami akcji. "Rudy" oraz około 25 innych więźniów zostało odbitych, jednak w czasie odwrotu oddział został zaatakowany przez grupę Niemców z Arbeitsamtu. W trakcie walki postrzelony został Maciej Aleksy Dawidowski "Alek". 30 marca 1943 r., wskutek odniesionych ran zmarli: Jan Bytnar oraz Maciej Aleksy Dawidowski, natomiast 2 kwietnia Tadeusz Krzyżewicz ps. "Buzdygan". Tadeusz Zawadzki "Zośka" zginął kilka miesięcy później, w czasie akcji "Taśma" w miejscowości Sieczychy koło Wyszkowa.

