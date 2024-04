5-7.04: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 5 kwietnia 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę przy Ł3 niezwykle ważne spotkanie piłkarzy Legii z Jagiellonią - białostoczanie są obecnie liderem, a walczący o awans do europucharów legioniści tracą do nich 6 punktów. Na trybunach pojawi się komplet publiczności, w tym blisko 1800 fanów z Białegostoku, którzy przyjadą pociągiem specjalnym.









Rugbistki Legii w sobotę rywalizować będą w VI turnieju mistrzostw Polski, który odbędzie się na narodowym stadionie rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni.



Juniorzy koszykarskiej Legii w sobotę i niedzielę zagrają w Giżycku w Final Four Centralnej Ligi Juniorów do lat 17.



Rozkład jazdy:

5.04 g. 18:00 Olimpia Elbląg - ŁKS II Łódź

5.04 g. 20:00 SC Cambuur - FC Den Haag

5.04 g. 20:30 Radomiak Radom - Raków Częstochowa

6.04 g. 14:00 Posnania Rugby Club - Legia Warszawa [rugby]

6.04 g. 14:30 AKS SMS Łódź - Legia Ladies [piłka nożna kobiet, III liga]

6.04 g. 15:00 Termalica Nieciecza - Zagłębie Sosnowiec

6.04 g. 15:30 CWKS Legia Warszawa - Białe Orły Warszawa [A-klasa][ul. Marymoncka 42]

7.04 g. 15:00 Świt Nowy Dwór Maz. - Legia II Warszawa

7.04 g. 17:30 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok



Młodzież:

6.04 g. 10:00 MKS Polonia Warszawa 09 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Konwiktorska 6]

6.04 g. 10:00 Delta Warszawa 10 - Legia U14 [ul. Jeziorna 2]

6.04 g. 10:00 Legia U16 - UKS Varsovia 08 [LTC 7]

6.04 g. 11:00 Legia LSS U13 - SEMP Ursynów 11 [ul. Łazienkowska 3]

6.04 g. 12:00 UKS Irzyk 13 - Legia U11 [ul. Irzykowskiego]

6.04 g. 12:00 UKS Irzyk 14 - Legia U10 [ul. Irzykowskiego]

6.04 g. 12:00 BVB Academy WBS Warszawa 17 - Legia U7

6.04 g. 12:00 Legia U19 - Raków Częstochowa 05/6 [CLJ U19][LTC 8]

6.04 g. 14:00 Legia U17 - Motor Lublin 07 [CLJ U17][LTC 5]

6.04 g. 14:00 Legia U9 - FFK Warszawa 15 [ul. Łazienkowska 3]

6.04 g. 14:00 Legia U8 - Escola Varsovia 16 [ul. Łazienkowska 3]

7.04 g. 12:00 Narew Ostrołęka 08 - Legia LSS U16 [Ostrołęka, ul. Witosa]

7.04 g. 14:30 Legia U13 - KS Ursus 11 [ul. Łazienkowska 3]

7.04 g. 14:30 Legia U10 - Widzew Łódź 14[LTC 6]

7.04 g. 16:15 KS L.A.S. 09 - Legia LSS U15 [ul. Strażacka 121]



Legia U12 zagra na turnieju "Żuri Coppa Talenti" w Olsztynie.



Terminarz meczów rugbistek Legii (Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 10):

13:40 Legia Warszawa - Diablice Ruda Śląska

14:20 Legia Warszawa - Budowlani Łódź

15:20 Półfinał I

15:40 Półfinał II

16:20 Mecz o 3. miejsce

16:40 Finał



Final Four CLJ U-17 w kosza (Giżycko):

06.04 g. 15:00 WKK Wrocław - Legia Warszawa

07.04 g. 10:00 Mecz o 3. miejsce

07.04 g. 12:30 Finał