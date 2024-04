Termin meczu z Radomiakiem

Terminy najbliższych meczów Legii: 07.04. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 13.04. (SO) g. 20:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa 21.04. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 28.04. (ND) g. 15:00 Stal Mielec - Legia Warszawa 05.05. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Radomiak Radom Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Student_L - 05.04.2024 / 17:56, *.t-mobile.pl Dobry "rywal" i termin żeby zabrać dzieciaki :) odpowiedz

GRCHW - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Student_L: 100% racji :) odpowiedz

Michu - 05.04.2024 / 07:54, *.centertel.pl Dobry termin! odpowiedz

Peter - 05.04.2024 / 06:19, *.play-internet.pl A ja akurat w niedzielę mam czas i z chęcią pójdę na stadion :-D odpowiedz

Mordziaty - 04.04.2024 / 23:31, *.autocom.pl Nie można jakiejś.skargi.napisać???? Kto ustawia ten grafik????? Same jeb#&#&€ niedzielę. Przez.to.meczy.nie.ogladam. nie.mowiac o pojsciu na stadion.. odpowiedz

gary - 05.04.2024 / 01:25, *.chello.pl @Mordziaty: To jest celowa robota,nie sądze by był to przypadek.Nie gramy w pucharach,a oni celowo 90% meczy Legii układają w niedziele odpowiedz

Kamil - 05.04.2024 / 06:41, *.98.53 @Mordziaty: ciesz się, że nie gramy w poniedziałki, bo takiego meczu nie pamiętaniem kiedy był ostatnio odpowiedz

Kibic L - 05.04.2024 / 10:18, *.play-internet.pl @Kamil: był nie tak dawno. Legia Śląsk. 2 sezonu temu? odpowiedz

Żmija - 05.04.2024 / 11:07, *.vectranet.pl @Mordziaty: a co ty kościelnym jesteś czy ministrantem, że Ci niedziela nie pasuje? Akurat ten termin to tzw prime time i tam lokuje się najlepsze mecze. Wiadomo - pół widowni za nami, drugie pół przeciwko, ale oglądają wszyscy :) odpowiedz

White - 22 godziny temu, *.191.167 @Żmija : Trzeba być debilem, żeby sądzić, że w niedzielę tylko kościoły są otwarte. Prime time ekstraklasy to powinien być Super Piątek o 20. odpowiedz

Weey - 18 godzin temu, *.186.100 @Kamil: Górnik-Legia 1.04.24(poniedziałek) :) odpowiedz

głos ulicy - 04.04.2024 / 20:20, *.chello.pl Do 2025 tylko w niedziele odpowiedz

Oif - 04.04.2024 / 19:13, *.orange.pl Te mecze w niedzielę wieczorem to jest jakaś paranoja.... odpowiedz

Pino(L) - 04.04.2024 / 19:07, *.play-internet.pl Nie gramy już w pucharach. Moglibyśmy w sobotę coś zagrać u siebie . odpowiedz

Misiowaty - 04.04.2024 / 16:51, *.orange.pl No ja tam bym wolał inny dzień, ale cóż ekstra klapa musi niedziele zapchać, dobrze że godzina w miarę ok, nie to co ze Stalą Mielec 28 kwietnia. odpowiedz

Kaliber - 05.04.2024 / 13:47, *.vectranet.pl @Misiowaty: akurat dla wyjazdowiczow im w niedzielę mecz wcześniej tym lepiej. A nie później o 1 czy 2 w Warszawie dopiero i w poniedziałek rano do pracy. odpowiedz

Misiowaty - 05.04.2024 / 15:48, *.orange.pl @Kaliber: Im wcześniej tym lepiej powiadasz, no to może niech mecze w niedziele będą o 7 rano, skoro im wcześniej tym lepiej ;) odpowiedz

Beasley - 04.04.2024 / 15:49, *.com.pl Oczywiście że w niedzielę i w ostatniej godzinie niedzieli odpowiedz

Kibic L - 04.04.2024 / 15:01, *.play-internet.pl Więcej niedziel... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 04.04.2024 / 14:59, *.plus.pl Niedziela... i tak do zaje....ia odpowiedz

Alan - 04.04.2024 / 14:58, *.t-mobile.pl Pamiętam mecz gdy walczyliśmy o utrzymanie kilka sezonow temu a w Radomiu sprzedali kilka tysięcy biletów głównie na trybunę Północna....aż strach pomyśleć jaka byłaby wtedy frekwencja u Nas. odpowiedz

Arek - 04.04.2024 / 23:36, *.tpnet.pl @Alan: ale że o co Ci chodzi typie? Do czego teraz chciałeś się doczepić? odpowiedz

Wycior - 05.04.2024 / 07:10, *.vectranet.pl @Arek: Typ ma ewidentny problem z tym meczem. Pisze o nim bez przerwy… odpowiedz

Syn oreszczuka - 05.04.2024 / 07:11, *.autocom.pl @Alan: anal, a ty znowu jęczysz jak klępa rodząca jeża.

Żebyś chociaż raz w życiu napisał coś z sensem albo chociaż prawdę...:D odpowiedz

