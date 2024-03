Squash

Wyniki legionistów na DME U-19

Niedziela, 31 marca 2024 r. 18:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski w squasha zajęła 9. miejsce w drużynowych Mistrzostwach Europy do lat 19, rozgrywanych w Bukareszcie. W barwach biało-czerwonych wystąpiło dwoje zawodników Legii - Jan Samborski oraz Sofija Zrażewska, która przegrała tylko jedno spotkanie, spisując się doskonale we wszystkich meczach. Polacy byli bardzo bliscy awansu do czołowej ósemki, ale o braku awansu zdecydowały małe punkty.



Wyniki legionistów na DME U-19:

Polska 3-0 Norwegia

Jan Samborski - Jonathan Trengereid 3-2 (10-12, 11-3, 8-11, 11-2, 11-4)

Sofija Zrażewska - Camillia Hendy 3-0 (11-6, 11-6, 11-2)



Polska 2-1 Walia

Jan Samborski - Ioan Sharpe 0-3 (6-11, 7-11, 5-11)

Sofija Zrażewska - Ellie Breach 3-1 (8-11, 11-2, 11-6, 12-10)



Polska 3-0 Grecja

Jan Samborski - Arman Rao 3-0 (11-8, 12-10, 11-9)



Polska 0-3 Czechy

Sofia Zrażewska - Karolina Sramkova 1-3 (6-11, 2-11, 11-7, 10-12)

Jan Samborski - Martin Stepan 0-3 (7-11, 8-11, 3-11)



Polska 2-1 Irlandia

Jan Samborski - Sean Murphy 0-3 (3-11, 3-11, 7-11)



Polska 2-1 Belgia

Jan Samborski - Maddox Moxham 1-3 (7-11, 11-6, 4-11, 3-11)

Sofija Zrażewska - Chloe Crabbe 3-1 (11-6, 9-11, 11-4, 11-4)



Polska 2-1 Hiszpania

Sofija Zrażewska - Ona Blasco 3-1 (11-5, 8-11, 11-6, 7-11, 11-8)

Jan Samborski - Oriol Salvia Ripoll 0-3 (7-11, 6-11, 1-11)