Na stadionach: Coś się święci

Za nami kolejka ligowa rozgrywana przed i w trakcie Świąt Wielkanocnych. Niestety, najciekawsze mecze - Górnika z Legią oraz Pogoni z Cracovią - rozgrywane były bez kibiców gości. Najliczniej na wyjazdowym szlaku stawił się Śląsk, któremu Piast udostępnił większą pulę biletów, dzięki czemu WKS mógł zająć część miejsc obok sektora gości. Okazuje się, że w i w Mielcu kibice gości nie mają problemów z wejściem nawet w większej grupie.









Fani Górnika Zabrze zaprezentowali racowisko, a także swoje twarde stanowisko przeciwko panującej od lat w Zabrzu prezydent "Carycy". Koroniarze pojawili się w Łodzi w dobrej liczbie, prezentując świąteczną oprawę "Niech się święci". Na zapleczu ekstraklasy ciekawie było na poniedziałkowym meczu Zagłębia Sosnowiec z GKS-em Katowice. Sosnowiczanie, którzy zmierzają do drugiej ligi, wystawili liczny młyn i spalili flagę Banika. GieKSiarze w komplecie, z racowiskiem. Dobry młyn wystawiła "Stalówka", z licznym wsparciem zaprzyjaźnionych ekip, na meczu z Sandecją.



Ciekawie było także na meczu Pogoni Lębork (wspieranej przez Zawiszę) z Gryfem Słupsk (ze wsparciem zgód). Oprawę podświetlaną pirotechniką - "Ultrasi, chuligani - kibolsko ekstraklasa" - zaprezentował Górnik Wałbrzych. Ponadto ultrasowali fani AZS-u Podlasie Biała Podlaska i GKS-u Bełchatów. Na koszykówce zaś ultrasował Anwil - zarówno na wyjeździe (stracili transparent "Anwil to my" na rzecz Śląska), jak i podczas świątecznego spotkania we własnej hali.



Ekstraklasa:



Piast Gliwice - Śląsk Wrocław (1300)

Dzięki uprzejmości gliwiczan, fani Śląska otrzymali większą pulę biletów na spotkanie rozgrywane w Wielką Sobotę. Wrocławianie zajęli miejsca za bramką.



Widzew Łódź - Korona Kielce (754)

Na poniedziałkowy wyjazd do Łodzi Koroniarze wybrali się w 754 os., w tym Naprzód Jędrzejów (9). Wraz z nimi FC Końskie. Kielczanie zaprezentowali oprawę - malowaną sektorówkę i transparent "Coś się święci". Na trybunach ponad 17,1 tys. widzów.



Stal Mielec - Lech Poznań (504)

Lechici w nadkomplecie stawili się w Mielcu, gdzie nie mieli problemu z wejściem całą grupą. Wspierani byli przez KSZO (96).



Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź ()

Gospodarze z licznym młynem i efektowną wygraną (6-0). Zaprezentowali flagowisko. Łodzianie przyjechali z dwiema flagami i raczej nie mieli tego dnia powodów do radości.



Raków Częstochowa - Ruch Chorzów (300)

Raków wywiesił transparenty wyborcze - z listą kibiców startujących w poszczególnych okręgach oraz transparent z przekreślonym SLD i hasłem "Idąc na wybory nie głosuj na wrogów Rakowa". Kibice Ruchu przyjechali pociągiem rejsowym, wspierani przez Wisłę (30) i Widzew (10) z jedną flagą - "SzaRańcza".



Warta Poznań - Zagłębie Lubin (275)

Na wtorkowym meczu z Grodzisku Wielkopolskim stawiło się 275 kibiców w Lubina. Przyjezdni wywiesili jedną flagę - "Na wyprawie".



Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom (140)

Na poniedziałkowym spotkaniu rozgrywanym w Krakowie pojawiło się ok. 140 fanów Radomiaka.



Pogoń Szczecin - Cracovia (-)

Ponad 19 tys. kibiców na trybunach z dobrym dopingiem. Fani Pasów, z powodu zakazu, nie mogli pojawić się w Szczecinie.



Górnik Zabrze - Legia Warszawa (-)

Niespełna 23 tys. kibiców na trybunach i z powodu zamkniętego sektora gości, brak legionistów. Zabrzanie zaprezentowali racowisko. Wywiesili też transparent "Nie dla psa kiełbasa, nie dla Ruchu ekstraklasa", a także hasła skierowane do obecnej prezydent Zabrza, Mańki-Szulik zwanej "Carycą".



Niższe ligi:



Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice (809)

Blisko 9 tys. kibiców na derbowym spotkaniu w Wielką Sobotę w Sosnowcu. Fani Zagłębia zaprezentowali racowisko w asyście flag na kijach, a także spalili flagę Banika Ostrawa, zdobytą przed trzema laty. GieKSa stawiła się w 809 osób, prezentując transparent "Zagłębie nigdy nie spadnie", a następnie "Prima aprilis", a także odpalili kilkanaście rac. GieKSa wspierana przez Górnika (31), ROW (20), Banika (18) i JKS Jarosław (8).



Miedź Legnica - Arka Gdynia (422)

Arkowcy przyjechali do Legnicy w 100 osób, wspierani przez Zagłębie Lubin (307) i Lecha (15). Miedzi w młynie ok. 600 osób.



Stal Stalowa Wola - Sandecja Nowy Sącz (286)

Stalówka wspierana przez Stal Rzeszów. Z kolei Sandecja (130) mogła liczyć na wsparcie Cracovii (62), Stali Mielec (60) i Czarnych Jasło (34). Przyjezdni wywiesili transparent "Koalicja nieudaczników - grabarze Sandecji".



Pogoń Lębork - Gryf Słupsk (250)

Gospodarzy w młynie 270 osób, w tym Zawisza (70). Zaprezentowali oprawę "Weekend offender" z piro. Gryf wspierany przez Lechię, Chojniczankę i ekipę ze Starogardu Gdańskiego, przyjechał w 250 osób. Po przedmeczowej próbie wymiany uprzejmości działacze Pogoni zdecydowali o niewpuszczaniu na stadion przyjezdnych.



ŁKS II Łódź - Polonia Bytom (200)

Motor Lublin - GKS Tychy (144)

Rekord II Bielsko-Biała - ROW Rybnik (128)

Stomil Olsztyn - Hutnik Kraków (30)

Wisła Puławy - Olimpia Elbląg (11)



