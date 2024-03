5 mln zł prowizji dla agentów

Komentarze (6)

Nono - 5 godzin temu, *.chello.pl A kto najwięcej? odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 5 godzin temu, *.legionisci.com @Nono: najwięcej Lech. była mała pomyłka w newsie :) odpowiedz

Ju(L)ius - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Czyli ponad milion ojro.... juz wiemy gdzie leży problem w polskiej piłce..... odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.190.131 @Ju(L)ius: Lech wydal 2 razy wiecej, my wydalismy tyle ile w sezonie gdzie gralismy w LM. Nie masz pojecia co piszesz, bo to jest mala kwota. odpowiedz

Ju(L)ius - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @L: taki zarcik.... po co ta spina....?? Ale jeżeli uważasz milion euro za mała kwotę to gratuluję udanego zycia! odpowiedz

Wycior - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Ju(L)ius: Milion € w klubie, który regularnie walczy o tytuł i aspiruje do gry w Europie to rzeczywiście nie jest duża kwota. Inna sprawa jakiej jakości „towar” ci pośrednicy dostarczają za te pieniądze… odpowiedz

