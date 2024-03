Białe bluzy Wartości to podstawa od OFMC

Piątek, 29 marca 2024 r. 19:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legioniści z OFMC przygotowali bluzy z doskonale znanym kibicom motywem "Wartości to podstawa". Tym razem do produkcji trafią białe bluzy z kapturem w cenie 180 złotych. Tradycyjnie, całkowity zysk przeznaczony zostanie na cele związane z upamiętnianiem przez kibiców Legii rocznic patriotycznych ważnych dla Warszawy i Polski (wieńce i znicze), pomoc Kombatantom oraz tegoroczne obchody Powstania Warszawskiego. Zamówień dokonywać można na forum kibiców oraz na facebooku OFMC.



Zapisy prowadzone są do 7 kwietnia.