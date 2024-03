Legia w finale MP U-12

Hokeiści Legii Warszawa awansowali do finału mistrzostw Polski do lat 12 (kat. żaka młodszego), po wygranej na Torwarze z Koziołkami Poznań. Podopieczni Roberta Tchórzewskiego zwyciężyli 13-7, najlepiej prezentując się w drugiej tercji, wygranej 9-3. W finale, o złoty medal legioniści zagrają w Toruniu z Sokołami - torunianie w drugim półfinale pokonali Olivię Gdańsk 6-2. 28.03, Warszawa: Legia Warszawa 13-7 (2-3, 9-3, 2-1) PTH Koziołki Poznań Legia: Michał Zieliński, Jakub Foltyn (ng) - Kajetan Urbanowicz, Antoni Zdziarski, Błażej Brzeziński, Aleksander Ptasiński, Bartłomiej Płóciniczak - Michał Zych, Michał Woźniak, Aleksander Kowalczyk, Kajetan Klimas, Xsawery Blachnicki - Marcel Wieczorek, Aliaksandr Kulesh, Antoni Nowak II, Mikołaj Staszyński. trener: Robert Tchórzewski Koziołki: Maksymilian Kulesza, Jan Kosakowski (ng) - Jan Granops, Jakub Garczyk, Eryk Morawski, Marcel Michalak, Edmund Bandurski - Kazimierz Bandurski, Jan Przechrzta, Matsvei Lapitski, Davyd Harneichuk, Olgierd Zawadzki - Amelia Zacharz. trener: Franciszek Polak

