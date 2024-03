Młodzież: mecze w Wielkim Tygodniu

Juniorzy starsi przełamali negatywną passę wyjazdową, wygrywając 2-1 z Wisłą Kraków. W CLJ U!7 legioniści utrzymali prowadzenie w tabeli wygrywając 5-1 z Escolą Varsovia. Także Legia U15 prowadzi w swojej grupie CLJ, po wygranej 4-1 z Łódzką Akademią Futbolu. W meczu na szczycie, Legia U16 uległa na wyjeździe 1-2 Polonii. Legia U14 wygrała 6-0 z Juventus Academy i pozostaje bez straty punktów.



Drużyna LSS U16 uległa 0-2 Orkanowi Sochaczew, a zawodnicy o rok młodsi wygrali 5-0 z KS Ursynów. Grały też najmłodsze roczniki Akademii i Legia Soccer Schools.



CLJ U-19: Wisła Kraków 1-2 (1-0) Legia Warszawa



1-0 11 min. Radosław Skała (głową, po rzucie rożnym)

1-1 62 min. Samuel Šarudi (z rzutu wolnego)

1-2 80 min. Stanisław Gieroba (dobitka strzału Antoniego Majchrowskiego)



Legia: Wojciech Banasik – Jakub Jendryka, Karol Kosiorek, Jan Leszczyński [07], Maciej Bochniak (58' Oliwier Olewiński) – Maciej Saletra Ż, Pascal Mozie [08], Samuel Šarudi Ż – Jakub Zbróg [07] Ż, Stanisław Gieroba [07]Ż, Samuel Kovačik [07](64' Antoni Majchrowski)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17 (2007 i mł.): Legia U17 5-1 (3-0) Escola Varsovia

Gole:

1-0 15 min. Maksymilian Sterniczuk (głową, as. Mateusz Szczepaniak)

2-0 27 min. Mateusz Szczepaniak (as. Kacper Morawiec)

3-0 38 min. Mateusz Lauryn (as. Kacper Morawiec)

4-0 67 min. Kacper Morawiec (as. Maksymilian Sterniczuk)

4-1 71 min. Wiktor Milczarek

5-1 90 min. Mikołaj Kotarba (b.a., dob. strzału Szymona Chojeckiego)



Strzały (celne): Legia 27 (12) - Escola 17 (10)



Ekstraliga U16 (2008 i mł.): MKS Polonia Warszawa 2-1(2-1) Legia Warszawa

Gole:

1-0 3 min. Mateusz Pająk (gł. po rogu)

1-1 12 min. Ksawery Jeżewski b.a.

2-1 33 min. Mateusz Pająk (rzut karny)



1 liga maz. U16 (2008 i mł.): Legia LSS U16 0-2 (0-2) Orkan Sochaczew '08

Gole:

1-0 17 min. Franciszek Stawicki

2-0 27 min. Oliwier Sabalski



Strzały (celne): LSS 22 (7) - Orkan 14 (6)



CLJ U15 (2009 i mł.): Łódzka Akademia Futbolu 1-4 (0-4) Legia U15

Gole:

0-1 18 min. Jakub Gliwa

0-2 31 min. Igor Owczarczyk(as. Oliwier Pławiński)

0-3 35 min. Oskar Maj (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

0-4 40 min. Oskar Maj (as. Vu Hoang Nguyen)

1-4 75 min. Filip Krawczyk



II liga warszawska U15 (2009 i mł.): Legia LSS U15 ('09/10) 5-0 (1-0) KS Ursynów U15

Gole:

1-0 7 min. Maksym Shcherbak (as. Daniło Biłukha)

2-0 58 min. Kordian Drygała

3-0 61 min. Kiryło Balitskyj (as. Maksym Shcherbak)

4-0 62 min. Filip Jedziniak b.a.

5-0 74 min. Iwo Mroczek (z dystansu)



Strzały: LSS 30 (16) - KS Ursynów 3 (3)



Legia Soccer Schools: Kacper Zalewski (67' Aleksander Hahn [10]) - Franciszek Koźbiał [10](67' Ivan Shrub [10]), Wiktor Tikhomiroff, Omar Sawo (Kpt)(67' Michał Wawryniuk), Kordian Drygała [10] - Maksym Shcherbak (67' Tymur Rahulin), Kyryło Balyckyj [10], Mateusz Sutkowski (67' Jakub Przybylski), Iwo Mroczek, Daniło Biłukha (65' Oliwier Karpiński) - Filip Jedziniak [10](65' Dmytro Samoilenko [10])

Trener: Siarhei Pryzhankou



Ekstraliga U14 (2010 i mł.): Legia U14 6-0 (1-0) Juventus Academy Warszawa

Gole:

1-0 3 min. Filip Kwiecień (as. Dawid Rodak)

2-0 51 min. Aleksander Badowski (as. Igor Lechecki)

3-0 55 min. Marek Suchodół (as. Tymon Leśniak)

4-0 66 min. Mychajło Posternak (as. Igor Lechecki)

5-0 72 min. Bartosz Przybyłko (as. Marcel Laszczyk)

6-0 77 min. Kacper Jaczewski (as. Mychajło Posternak)



Strzały (celne): Legia 35(21) - Juventus 2(0)



Sparing: Legia U11 (2013 i mł.) - Legia LSS U12



Zespoły Akademii Legii U11 i Legia Soccer Schools #LSS U12 zmierzyły się ze sobą w meczu sparingowym. Chłopcy z Akademii Legii byli stroną przeważającą i zaprezentowali się z bardzo dobrej strony pokazując sprawność w operowaniu piłką i entuzjazm w grze, ale i gracze LSS mieli na koncie kilka bardzo ciekawych akcji. Nie zabrakło ładnych bramek z obu stron.