Zapowiedź meczu

Nie czas na żarty

Niedziela, 31 marca 2024 r. 20:04 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W Poniedziałek Wielkanocny i Prima Aprilis Legia zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Przed dwoma tygodniami legioniści wreszcie zanotowali ligową wygraną, jednak tym razem poprzeczka będzie zawieszona wyżej. Górnik w tym sezonie zgromadził jedynie dwa punkty mniej niż "Wojskowi".



KURSY NA GÓRNIK - LEGIA

FORTUNA: 1 3.65 X 3.55 2 2.06









Przerwa na uspokojenie



Reprezentacyjna przerwa, która po raz pierwszy od dłuższego czasu była dla polskich kibiców wyjątkowo udana, była piłkarzom Legii bardzo potrzebna. Dzięki niej zawodnicy mogli złapać nieco oddechu i przygotować się do wyjątkowo ciężkich meczów, które czekają ich w najbliższych kolejkach. Trener Kosta Runjaić ma spory komfort, jeśli chodzi o stan kadrowy przed spotkaniem z Górnikiem Zabrze. Na zgrupowanie reprezentacji pojechali jedynie Kacper Tobiasz (młodzieżówka) i Paweł Wszołek, który w dodatku wziął udział jedynie w jego drugiej części. Ostatecznie jego obecność nie okazała się potrzebna, czego dowodem było wyłączenie go z kadry na mecz z Walią. Dla Legii to nie stanowiło problemu, bo "Wszołi" nie pojawi się w poniedziałek na murawie - musi bowiem pauzować za czerwoną kartkę, którą zobaczył w ostatniej kolejce.



Legia przygotowania na pełnych obrotach do starcia z Górnikiem rozpoczęła z tygodniowym wyprzedzeniem. Na pewno cieszyć może fakt, że wraz z kolegami trenował już Patryk Kun, leczący ostatnio kontuzję. Jego powrót do zdrowia jest tym bardziej ważny w kontekście wspomnianej wcześniej absencji Wszołka. Ostatnio na lewym wahadle zastępował go Ryoya Morushita, ale tym razem zapewne zobaczymy go na prawej stronie, a o miejsce w podstawowej jedenastce w pomocy powalczą Kun, Dias i Ribeiro. Nieco inaczej wygląda sprawa jeśli chodzi o Bartosza Kapustkę. Pomocnik nie brał udziału w kilku treningach, gdyż nadal nie wyleczył do końca problemów ze stawem skokowym, z którymi boryka się już od kilku tygodni.



- Bartosz Kapustka obecnie poddawany jest zabiegom, gorzej zareagował na zastrzyki, które zostały mu podane niż się spodziewaliśmy. Mam nadzieję, że w niedzielę będzie mógł zająć miejsce w autobusie i pojechać do Zabrza - powiedział w czwartek Kosta Runjaić.



Pomału, ale do przodu



W ostatnim spotkaniu w lidze Legia dosyć pewnie 3-1 pokonała Piasta Gliwice. To pozwoliło kibicom i sztabowi szkoleniowemu na złapanie nieco oddechu. Wszak była to pierwsza wygrana od sześciu spotkań i dopiero druga w tym roku. Brzmi to w pewien sposób niewiarygodnie, lecz dopiero dwa tygodnie temu na boisku momentami dało się zauważyć zalążki tego, na co czekamy od dawna. Były ładne akcje w ofensywie oraz fantastyczne gole strzelone m.in. przez często ostatnie słusznie krytykowanego Marca Guala. Z drugiej jednak strony "jedna jaskółka wiosny nie czyni", a trzeba uczciwie powiedzieć, że Piast nie postawił legionistom specjalnie trudnych warunków, a w końcówce przy odrobinie szczęścia mógł nawet doprowadzić do wyrównania.





Miejsce w lidze po ostatniej kolejce7Najlepszy strzelecDaisuke Yokota (występy: 19, gole: 7)Ostatni mecz2-1 Ruch ChorzówOstatni przeciwko Legii1-2 (sezon 23/24, 9. kolejka Ekstraklasy)