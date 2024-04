Komentarze (48)

L - 14 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Gual super akcja... ale brak siły to porażka

1973pl - 25 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Szkoda, ze nie było Was na trybunach. . Byłoby ciekawiej i pewnie 3 pkt dla nas????

Zabrze - 34 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl Gratulacje... byliście lepsi

My zagraliśmy padakę

Ciezko jest Wam gratulowac ale tak to wyglądało

RybaSocho - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wynik super. Gra słaba. Taktyka leży. Kondycja chyba też. Zobaczymy co będzie z jagą .... Mimo wszystko bardzo cenne punkty i mental na plus. odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.com.pl AUUUUU auuuu auuuu odpowiedz

Dr Bomba - 2 godziny temu, *.orange.pl Górnik gra tak jakby chciał przegrać. Strasznie nudno ten mecz wygląda mimo 4 bramek… odpowiedz

Dr Bomba - 2 godziny temu, *.orange.pl Górnik gra fatalnie. Zasłużona wygrana, ale przeciwnik dziś na poziomie 1 ligi. odpowiedz

matus007 - 2 godziny temu, *.centertel.pl LEGIA WRACA DO GRY BUDZIMY SIĘ AUUUU AUUU AUUU odpowiedz

ReewoLucja nie ma innej opCjiiii!!! - 2 godziny temu, *.02.net To jaj zarzâd i pRezes odniesie sie do ooziomu gry i przygotowania drużyny Zgodnie z planem?!Trener pokazał wszystko co potrafi Tu nie ma co szukać winnych przetrzeoać drużyne ,sztab antyszkoleniowy i zmienuc trenera .... odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.84.166 Brawo!!!!!!!!! Nie sprzedawajcie Joshue!!!!!!!!!!!!!!!

meter - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kibic: Pgonic i to szybko człapaka

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nie potrafimy w drugiej połowie wymienić celnego podania. Co mecz inny popełnia błąd który kosztuje bramkę.

Arczi - 2 godziny temu, *.184.155 Szkoda gadać znowu ten rudy Pankov :( na naszą niekorzyść delikatnie mówiąc dramat

Marianek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Noi psychicznie właśnie padliśmy

Kibic - 2 godziny temu, *.plus.pl Kosta i wszystko jasne. Zero pomysłu na grę przez cały mecz. Wypi.e.olcie tego cymbala!!!!!!!!!!!!!!!

Echhh - 2 godziny temu, *.aster.pl Brawo Pankov, co mecz to jakaś chu.....nia. kiedy w końcu ta niemiecka padlina posadzi go na ławce. Najlepiej w innym klubie.

Jot - 2 godziny temu, *.centertel.pl Na drugą połowę wyszły znowu panienki i amatorzy... Mioduski zbudował średniaka za grube pieniądze.

Maciek - 2 godziny temu, *.plus.pl Dokąd zmierzasz Nasza Legio? Dwóch Polaków w pierwszym składzie. odpowiedz

Amelia - 3 godziny temu, *.centertel.pl Niech wygrają mecz wiem że ciężki ale proszę niech wygrają Górnik naszym życiem

Samurajajec - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Morishita z 3 metrów 2 metry od prawego słupka. Gdyby Rosołek miał taką setkę to byłoby z 200 komentarzy szmacących Maćka ale to Japan więc mu ujdzie na sucho.

Byniu - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Samurajajec: Maciek zmarnował kilkadziesiąt takich sytuacji ,a Moroshita 1 czaisz różnicę?

Kibic - 2 godziny temu, *.84.166 @Samurajajec: :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

idź na Kamienną rasisto!

Doctor - 2 godziny temu, *.co.uk @Samurajajec:

Zwierzu - 3 godziny temu, *.com.pl Trzeci !

Pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Gramy jak Mielce, Warty i inne Korony. Staliśmy sie średniakiem. Tu coś wygramy tu przegramy i jakoś leci. Z mistrzowskiej drużyny nie pozostał nawet cień. Ukłony dla wszystkich kurew które do tego doprowadziły

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Ekipa Janka Urbana gra bardzo odwaznie. Szybko i ciekawie.

Marian - 3 godziny temu, *.167.166 2 Polaków w składzie

Takbylo - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dajcie link

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Skośny już się dostosował do poziomu pozostałych wkładów do legijnych koszulek…niech wraca skąd przybył czyli do kraju kwitnącej wiśni…

Paweł - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Z Kapuadim w składzie to lepiej chyba wyjść w 10ciu

Kibic - 3 godziny temu, *.84.166 Łeeeee, Górnik spapugował przyśpiewkę na wejście piłkarzy. Wstyd!!!

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com Zastanawia mnie jedno. Tak dlugo jak gralismy w Europejskiej Lidze Ogorkowej, tak dlugo w bramce stal Mietek.

W tej samej sekundzie w ktorej z tej ligi wylecielismy, dokladnie w tej samej sekundzie, do bramki wskoczyl Hladun. Aczkolwiek nie zrobilo to wiekszego "wrazenia".

13 - 3 godziny temu, *.129.90 @Krzeszczu: Trzeba znaleźć tego, kto ma kody na zajebistosc... I wpisać na Legię nieskonczony budżet. A i tak pewnie 100 lat by zajęło miodkowi i reszcie wygranie CL.

13 - 4 godziny temu, *.129.90 Drugi. Dawaj link.

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11.

........................ Hładun .......................

Burch ... Augustyniak ...Ribeiro ... Kun

................ Elitim ... Kapustka ...............

Morishita .......... Josue .... Gual

......................... Pekhart ......................

LEGIA Mistrz!

Gcw - 4 godziny temu, *.centertel.pl Miioduski z kostką dymisja

:D

Rumcajs - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Patrząc po składach widać, że Celhaka szybciej doszedł do siebie po ciężkich treningach w barze. Nic dziwnego, w krajach postkomunistycznych mają twardsze łby i większą odporność. Ciekawe kto od nas dziś walnie babola. Prognozuję, że Augustyniak, bo już dawno nic nie schrzanił. Może jeszcze Hładun potwierdzi, że ma konotacje z wykładziną. Jak węgle strzelą ze trzy razy w światło naszej bramki to coś pewnie wpadnie. Pekhart w ataku czyli mamy od początku o pół zawodnika mniej. Jak nie dostanie piłki na nos to go nie widać na boisku. Moja babcia wracająca z zakupami z biedronki porusza się szybciej.

Rumcajs - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Rumcajs: Cholera, strzelił gola więc będę musiał odszczekać.

Stary kibic - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Co ten trener kombinuje z tym składem czas zakończyć kadencję ,pana trenera.

xxc - 4 godziny temu, *.vectranet.pl dla Legii to mecz ostatniej szansy... tylko zwyciestwo!

Rudy - 4 godziny temu, *.com.pl Drugi

axlrose - 5 godzin temu, *.orange.pl Powinieneś być ostatni, bo to ostatni będą pierwszymi!!!

No to pogramy...

Żmija - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Pierwszy!

