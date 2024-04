Konferencja

Runjaić: Zagraliśmy dziś dojrzale

Poniedziałek, 1 kwietnia 2024 r. 22:41 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): W tym meczu pokazaliśmy swoją twarz. Tylko na początku drugiej połowy nie zagraliśmy tak, jak zakładaliśmy i chcieliśmy. Nie graliśmy wtedy kompaktowo i straciliśmy bramkę.









- Czekaliśmy na fazy przejściowe i otwartą przestrzeń. Wiedzieliśmy, że Górnik chce grać do przodu i wygrać ten mecz. Strzeliliśmy bardzo ważną bramkę na 2-1 tuż po zmianie Kapustki. Pokazaliśmy solidną obronę, zagraliśmy dojrzale. Gratulacje dla zespołu, bo to ważna wygrana, drugie zwycięstwo z rzędu.



- Jestem zadowolony, że do składu wrócił Jurgen Celhaka. Daje nam stabilność w środku pola wraz z Juergenem Elitimem. Brakowało nam tego po odejściu Bartka Slisza. Nie możemy się już doczekać kolejnych meczów, nastroje w drużynie są dobre, prezentujemy się dobrze. W kolejnych dniach będziemy przygotowywać się do spotkania z Jagiellonią.



- Wiemy, jak Górnik grał ostatnio, na bardzo wysokim poziomie, dobrze w fazach przejściowych i na skrzydłach. Przygotowaliśmy się do tego, na treningach wszyscy są zdyscyplinowani i skupieni. Neutralizacja skrzydeł to był dziś jeden z kluczy do zwycięstwa. Górnik zagrał dziś jedną prostopadłą piłkę, Yuri Ribeiro bardzo dobrze się zachował, miał dobrą pozycję ciała. Broniliśmy dziś jak zespół, trzymaliśmy się swojego planu przez większość spotkania. Nie jestem zadowolony tylko z tych kilku minut drugiej połowy.