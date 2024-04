Konferencja

Urban: Legia była lepsza

Poniedziałek, 1 kwietnia 2024 r. 22:48 Mishka, źródło: Legionisci.com

Jan Urban (trener Górnika): To nie było spotkanie, o którym moglibyśmy mówić, że zmarnowaliśmy wiele sytuacji, że szkoda. Wydaje mi się, że Legia była lepsza. W pierwszej połowie, na samym początku, mieliśmy bardzo dobrą sytuację, ale Legia miała lepsze.









- Straciliśmy bramki, jakich zwykle nie tracimy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio straciliśmy u siebie 3 gole. Były braki kadrowe, błędy w kryciu, Legia to wykorzystała. W drugą połowę weszliśmy dobrze, padła bramka na 1-1, wydawało się, że publiczność też była podłączona pod wydarzenia meczu, a po 8 minutach dostajemy bramkę na 2-1. To nam podcięło skrzydła. Wydawało się, że to my zaczynamy rządzić na boisku, a Legia strzela i potem już było zdecydowanie trudniej. Mieliśmy zbyt wielu zawodników, którzy nie grali na swoim poziomie, a wówczas z takim zespołem jak Legia trudno o zwycięstwo.



- Nie jest łatwo grać z zespołem, który broni się w 5 i znaleźć wolne przestrzenie.