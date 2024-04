Augustyniak: Wraca w nas wiara w zwycięstwa

- Wiedzieliśmy, że na drugą połowę Górnik wyjdzie bardziej zmotywowany, bo przegrywał 0-1. Chcieli szybko ruszyć, by odwrócić losy tego spotkania. Sprokurowaliśmy niepotrzebny rzut karny, ale najważniejsze jest to, że udało nam się odrobić. Z meczu na mecz budujemy swoją mentalność i mam nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku - powiedział po zwycięstwie z Górnikiem Zabrze obrońca Legii, Rafał Augustyniak .

L - 1 godzinę temu, *.165.40 Nie powiedzialbym. Nadal przy prowadzeniu jest stojanow i czekanie na koniec meczu, dopiero jak Gornik wyrownal to znowu sie gwiazdom zachcialo i potem faktycznie juz byla prawidlowa postawa. Ale ile to bylo? 10 minut? Czy my kiedys zagramy tak, ze nawet przy prowadzeniu bedziemy podchodzic wyzej do rywala zeby juz w ogole wybijali po autach zamiast sie cofac i czekac a nuz im nie wyjdzie? odpowiedz

Pankof ałt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A mnie spada wiara w rudego. Stokowiec out! odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl August mocno Pankov siatkówka odpowiedz

