Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Sobota, 30 marca 2024 r. 22:23 Redakcja

Niech Święta Wielkanocne przyniosą Wam oraz Waszym rodzinom radość, spokój i nadzieję. Niech to będzie czas pełen pozytywnej energii, która napełni Was siłą do wspólnego kibicowania i przeżywania wspaniałych chwil podczas każdego meczu naszej ukochanej Legii. Wszystkim kibicom Legii Warszawa, piłkarzom i pracownikom klubu życzymy zdrowych i spokojnych Świąt. Wesołego Alle(L)uja!





Tradycyjnie na ręce grupy Old Fashion Man Club spłynęła świąteczna kartka ze Lwowa. Serdeczne życzenia od Pogoni Lwów dla wszystkich Kibiców Legii Warszawa. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!







"Jako OFMC, przy udziale wielu kibiców Legii, Pogoń Lwów wspieramy niemal od początku jej reaktywacji. W roku bieżącym przypada 120. rocznica założenia tego najstarszego, z obecnie funkcjonujących, polskiego piłkarskiego klubu. Niestety informacje jakie napływają do nas z naszego najpiękniejszego, kresowego grodu są doprawdy wysoce niepokojące.



Otóż planowana po wakacjach z okazji 120-lecia uroczysta gala w Pałacu Potockich w sercu Lwowa może być początkiem końca działalności tego zasłużonego w historii polskiego sportu klubu, albowiem funkcjonująca w warunkach wojny na Ukrainie, POGOŃ LWÓW, u progu swego jubileuszu stoi na skraju finansowego upadku.



Przypominamy, że w trakcie swej blisko piętnastoletniej działalności po reaktywacji Pogoń stała się ważnym ogniskiem skupiającym wokół siebie Polaków we Lwowie. Oprócz działalności stricte sportowej klub prowadzi także działalność edukacyjną, wychowawczą i kulturalną promując wartości patriotyczne i krzewienie pamięci historycznej wśród polskiej młodzieży. Ich, a właściwie naszym, celem jest wychowanie pokoleń młodych Polaków, którzy w przyszłości nie będą szukali szczęścia za granicą, tylko zostaną tam na miejscu, we Lwowie" - informują fani Legii.