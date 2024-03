Trzy medale legionistów w PE

W portugalskim mieście Leira odbyły się zawody Pucharu Europy Juniorów w pięcioboju nowoczesnym. W rywalizacji juniorów starszych (U-19) zwyciężyła 17-letnia legionistka, Olga Cisek (1368 pkt.), która na metę wbiegłą z 14-sekundową przewagą nad Włoszką, Alessia Canto. W rywalizacji juniorów młodszych, zwyciężył Maksymilian Dobosz , który uzyskał 1479 pkt. i wyprzedził Federico Visco. Maks był trzeci w szermierce, drugi na torze przeszków, miał najlepszy wynik w pływaniu (2:12.67 min.) i drugi rezultat w laser run (8:43.70 min.). Wśród kobiet druga była Hanna Jakubowska , która uległa jedynie Włoszce, Annie Allara. Legionistka zwyciężyła w pływaniu (2:19.10 min.), uzyskała drugi wynik w szermierce, czwarty na torze przeszkód i trzeci w laser run (9:46.87 min.). Antoni Cisek zajął miejsce szóste (1377 pkt.), Aleksandra Kazubska była ósma, a Hanna Matusik - 21. W Zielonej Górze odbyły się zawody Pucharu Polski do lat 14 i 16, w których również startowali legioniści, walczący o punkty dające przepustkę do startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. W kat. U-16 zwyciężył Szymon Pawlak . Wyniki legionistów w PP: U-14: 5. Kamila Jakubowska, 15. Anna Kazubska U-14: 9. Adam Falkowski, 16. Sebastian Pawlak, 21. Franciszek Soltan, 52. Tymon Szpryngiel, 70. Eryk Rzepala U-16: 4. Alicja Dobrzyńska U-16: 1. Szymon Pawlak, 4. Dominik Radomyski, 6.Kajetan Szpryngiel, 13. Tomasz Wasiuk

