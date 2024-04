Konkurs: Wygraj bilet od Fortuny na mecz z Jagiellonią! [WYNIKI]

Poniedziałek, 1 kwietnia 2024 r. 13:44 Redakcja

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest 5 biletów od FORTUNY na mecz Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok, który odbędzie się w niedzielę, 7 kwietnia o godz. 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Wejściówki na zwykłe sektory w zasadzie już zostały wyprzedane (na liczniku 26,5 tys. zajętych miejsc) - spóźnialskim pozostaje czekać na zwroty i zwalniane rezerwacje. Co trzeba zrobić by wygrać wejściówkę? Sprawdźcie poniżej!



KURSY NA GÓRNIK - LEGIA

FORTUNA:



Pełna oferta zakładów na mecz Górnik - Legia



PROMO FORTUNY: 3x zakład bez ryzyka na start!



Na początek gry w Fortunie otrzymujesz trzy zakłady bez ryzyka. I to jest porządna oferta na start! Jeżeli przegrasz Twój wkład zostanie zwrócony, maksymalnie do 300 zł na konto gracza.



Szczegóły bonusu na start



UWAGA! Konkurs odbywa się na wyłącznie stronie, a nie w social-mediach. Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.



MECZ DO WYTYPOWANIA



Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Legia Warszawa (poniedziałek, godz. 20:00)

przykładowa odpowiedź: 2-2



Punktacja:

Punktacja za każdy mecz:

- 1 pkt. za poprawne wytypowanie zwycięzcy/remisu

- 1 pkt. za poprawne wytypowanie dokładnego wyniku

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 2.



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. w przypadku równej liczby punktów dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 1 bilet

2. miejsce - 1 bilet

3. miejsce - 1 bilet

4. miejsce - 1 bilet

5. miejsce - 1 bilet



Koniec przyjmowania zgłoszeń w poniedziałek o godz. 19:59:59.



Aktualizacja, wtorek 11:00 - WYNIKI KONKURSU

Prawidłowa odpowiedź:

1-3



Klasyfikacja:

1. LS - 2 pkt. (14:38:11)

2. Dariusz - 2 pkt. (14:47:14)

3. Gora - 2 pkt. (14:50:47)

4. Tomek_81 - 2 pkt. (14:53:36)

5. PrzemoSochaczew - 2 pkt. (15:06:44)



Dziękujemy za udział w zabawie. Ze zwycięzcami skontaktowaliśmy się na na adresy e-mail podane w typach!