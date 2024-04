Graffiti

Nowe legijne graffiti: CWKS (348)

Wtorek, 2 kwietnia 2024 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

UZL zdobią legijnymi barwami kolejne mury. W ostatnich dniach legioniści wykonali pracę "CWKS" na tle barw wraz z herbem naszego klubu. Grupa apeluje do wszystkich kibiców o pomoc w znajdowaniu legalnych ścian pod nowe prace.



"Wielka prośba do wszystkich, którym zależy na Legii i chcą, by była widoczna na mieście. Jest piękna pogoda, można połączyć przyjemne z pożytecznym. Jesteście na spacerze, rowerze, rolkach? Widzicie jakąś fajną ściankę? Dajcie znać albo sami zapytajcie właścicieli o pozwolenie" - apelują UZL. Informacje możecie przesyłać do nich na priv na FB lub Instagramie.