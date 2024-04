III liga: Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2-2 Legia II Warszawa

W meczu 24. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 2-2. Do przerwy było 101. Kilka dni temu zespoły zmierzyły się w 1/8 finału Mazowieckiego Pucharu Polski. Górą byli "Wojskowi", którzy wygrali po rzutach karnych. Kolejne spotkanie rozegrają 14 kwietnia z Pilicą Białobrzegi. Na 10 kolejek przed końcem sezonu Legia zajmuje 2. miejsce w tabeli ze stratą 4 punktów do prowadzącej Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Eddie - 1 godzinę temu, *.175.44 dobrze że nie przegrali odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.