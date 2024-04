Elitim: Będziemy walczyć o mistrzostwo

Wtorek, 2 kwietnia 2024 r. 00:02 źródło: Legia Warszawa

- Cieszę się ze swojego występu, ale najważniejsze dla mnie jest to, jak dobrze wyglądała dzisiaj cała drużyna. Od pierwszej minuty mieliśmy jasny cel. Straciliśmy gola w drugiej części spotkania, ale wierzyliśmy. To było najważniejsze. Nikt nie spuścił głowy w dół, bo czuliśmy się dzisiaj bardzo mocni. Ostatecznie zdobyliśmy trzy bramki i wracamy do Warszawy z trzema punktami - powiedział Juergen Elitim.









- Myślę, że cały czas kontrolowaliśmy mecz. W pierwszej połowie mieliśmy swoje szanse, żeby zdobyć więcej niż jedną bramkę. Realizowaliśmy plan, który nakreśliliśmy sobie przez cały tydzień. Wydaje mi się, że było to widać na boisku.



- Musimy pozostać na zwycięskiej drodze. Będziemy walczyć o mistrzostwo, bo wierzymy, że stać nas na to. Tymi zwycięstwami pokazaliśmy kibicom, jak powinna prezentować się Legia. Nie zmienimy już przeszłości i tych meczów, które po prostu nam nie wyszły. Ale stać nas na to, aby zakończyć ten sezon mistrzostwem. Zaczynamy myśleć o meczu z Jagiellonią. Wiemy, że kibice jak zawsze stworzą niesamowitą atmosferę. Z ich wsparciem jesteśmy w stanie wywalczyć wiele. Chcemy zdobyć trzy punkty i przybliżyć się do pierwszego miejsca w tabeli.