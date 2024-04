Trwa 27. kolejka Ekstraklasy. Porażka Rakowa

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Jac - 6 godzin temu, *.plus.pl Mam nadzieję że jutro znów troszkę pomoże nam sędzia bo może być problem z wygraniem ze śledziami odpowiedz

Piotrek - 23 godziny temu, *.gigainternet.pl Prowincjonalny MP z czewy bez formy, Śląsk też spuścił z tonu. Myślę że walka o MP rozegra się między Legia, Lechem i Jagiellonią. Jeśli wygramy w niedzielę, szanse są spore, inny wynik daje realne szanse na VMP. odpowiedz

Typer - 05.04.2024 / 15:19, *.vectranet.pl Cra - ŁKS 1; Rad - Rak x; Kor - Sta x; Ruc - Pus 1; Ślą - War 1; Wid - Pia 1; Lec - Pog 1; Legia - Jag 1; Zag - Gór 1.

Pewne info! Zastawiać majątki i grać! odpowiedz

Wyrwikufel - 05.04.2024 / 13:24, *.netfala.pl W piątek Radomiak goli madaliony, w sobotę warcinka urywa punkty kiełbasiarzom. W niedzielę paprykarze gromią łacha, a Legia rozbija diskopolowców zarówno na boisku jak i na trybunach. I gramy o mistrza Panie i Panowie! :-) odpowiedz

Hmm - 05.04.2024 / 14:17, *.t-mobile.pl @Wyrwikufel: i w trakcje się obudziłeś ? odpowiedz

Barnaba - 05.04.2024 / 16:49, *.orange.pl @Wyrwikufel: Lech raczej wygra, Pogoń odpuści po półfinale PP. odpowiedz

olew - 05.04.2024 / 09:34, *.vectranet.pl będą zmiany w tabeli, przyjemne dla Legii odpowiedz

Andreas - 12 godzin temu, *.chello.pl @olew: poczekaj. Nie mów hop. Wiele meczy nasi kopacze spieprzyli. Życzę im zwycięstwa, bo to mecz za 6 pkt. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.