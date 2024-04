Konferencja

Runjaić: Mamy rachunki do wyrównania

Piątek, 5 kwietnia 2024 r. 15:52 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jagiellonia, w pełni zasłużenie, jest liderem tabeli. Gra ciekawą piłkę, dąży do zdecydowanej przewagi posiadania. Ma dynamicznych skrzydłowych, którzy ułatwiają szybkie przechodzenie do ofensywy i zawodników, którzy mają wyśmienitą formę, jak Jesus Imaz i Taras Romańczuk. Ich skład to mieszanka doświadczenia i młodości. Strzelają dużo bramek, a mało tracą, więc wszelkie dane dają nam zrozumieć, dlaczego są w takim miejscu w tabeli. Nie umniejszając przeciwnikowi, posiadamy jednak wszelkie walory, by pokonać w niedzielę Jagiellonię - mówi przed meczem z Jagiellonią Białystok trener Legii, Kosta Runjaić.









- Już wiele tygodni temu zdaliśmy sobie sprawę, że w obliczu takiego układu tabeli, by zdobyć nasze cele i znaleźć się na podium, musimy wygrać wszystkie mecze do końca rozgrywek i dalej za tym podążamy. Niezależnie od naszej sytuacji, mamy również pewne rachunki do wyrównania. Przegraliśmy w rundzie jesiennej w Białymstoku 0-2. Nie graliśmy źle, ale popełniliśmy dwa proste błędy, które bezlitośnie wykorzystał przeciwnik. W drugiej połowie graliśmy na jedną bramkę, ale nie byliśmy w stanie wykorzystać naszych sytuacji. To była nasza pierwsza porażka w obecnym sezonie. Drugim aspektem jest to, że gramy znów u siebie i chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Patrząc na tabelę, chcemy rozgościć się na dobre w czołówce i nie tracić z nią kontaktu punktowego.



- Gdy graliśmy w rundzie jesiennej, również mierzyliśmy się na wielu frontach. Nie uwzględnialiśmy wtedy tego czynnika. Myślę więc, że dla Jagiellonii również nie będzie to problemem. Oglądaliśmy mecz z Pogonią, to było otwarte, intensywne spotkanie, wymiana ciosów. Po ich myśli byłoby wygranie w niedzielę, bo poczyniliby ogromny krok, by zdobyć pierwsze w historii mistrzostwo Polski, ale zaznaczam, że nie po naszej. Nie sądzę, by zmęczenie odegrało jakąś rolę. Obie drużyny wiedzą, jaka jest stawka tego spotkania, żadna nie odpuści pełnej puli, więc spodziewam się świetnego meczu.



- Marc Gual jest w dobrej dyspozycji, wszedł w rytm meczowy. Jestem przekonany, że w niedzielę uczyni wszystko, by asystą czy golem dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu drużyny. Jak będzie celebrował swoją zdobycz? To już zostawiam do waszych domysłów.



- Niestety, po meczu z Górnikiem w naszej sytuacji zdrowotnej zmieniło się tyle, że Marco Burch doznał kontuzji w meczu rezerw. Będzie poza grą na dwa-trzy tygodnie. Inne personalia, które nie będą mogły wystąpić w niedzielę, są znane.



- Z tego powodu, że wypadli nam Paweł Wszołek i Blaz Kramer, mamy mniejsze pole manewru. Mamy jutro trening i po nim podejmiemy ostateczne decyzje odnośnie wyjściowej jedenastki.



O przedłużeniu kontraktów



- Przed takim meczem, to nie jest czas, by rozmawiać o kontraktach. Wiemy, że jest to temat przyszłości. Przed następnym wyzwaniem każdy piłkarz, trener i osoba w klubie musi skupić się na występie z jak najlepszej strony, uczynić wszystko w celu zwycięstwa. Motywacja będzie należyta, postaramy się zawalczyć o maksymalną pulę. Nie wiemy jednak, jak to nam się powiedzie, ale jestem nastawiony optymistycznie. W późniejszej przyszłości będzie chwila, by porozmawiać o sytuacji kadrowej. Będziemy musieli pochylić się nad każdym zawodnikiem z osobna, podjąć decyzję, również tę wobec mojej osoby.



- Co oznacza "również wobec mojej osoby"? Mam na myśli to, co powiedziałem. Przyjdzie moment, gdy podsumujemy moją działalność. Teraz czeka nas emocjonująca faza rozgrywek, ostatnimi zwycięstwami zdobyliśmy kontakt z czołówką. Nie wszystko jest zależne od nas, ale mamy szansę namieszać w walce o mistrzostwo. Walka o mistrzostwo i puchary jest w naszym zasięgu. Ten moment jednak nadejdzie, ale tu i teraz cieszę się na niedzielę, fantastyczną atmosferę i spotkanie z kibicami i dobrym przeciwnikiem na boisku. Nie doszukujmy się w każdym moim słowie podwójnego dna. Tak wygląda ten biznes, trzeba podsumować to, co zaszło. Jesteśmy na początku kwietnia i jest za wcześnie, by o takich rzeczach mówić.