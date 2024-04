27. urodziny Morishity

27. urodziny świętuje dzisiaj Ryoya Morishita. Zawodnik urodzony w japońskiej Kakegawie uczył się piłkarskiego rzemiosła w rodzimych klubach. W przerwie zimowej obecnego sezonu został wypożyczony do Legii z Nagoyi Grampus. W koszulce z eLką na piersi zaliczył 10 występów, z czego 8 w ekstraklasie, ale nie miał okazji cieszyć się ze zdobycia bramki.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.