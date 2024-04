Wypożyczeni: Wyjątkowy gol Kobylaka

Wtorek, 2 kwietnia 2024 r. 10:46 Fumen, źródło: Legionisci.com

Wydarzeniem nie tylko wśród wypożyczonych, ale również w minionej kolejce ekstraklasy było... trafienie Garbiela Kobylaka. Bramkarz Radomiaka uderzył z własnej połowy, a piłka wylądowała w bramce Puszczy. Między słupkami zaprezentował się Maciej Kikolski, który zagrał pełne zawody przeciwko Motorowi Lublin. Mniej optymistyczne wieści płyną z Portugalii, gdzie Cezary Miszta znalazł się ponownie poza kadrą meczową Rio Ave.



Wypożyczeni legioniści

Makana Baku (OFI Kreta) - do 67. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Atromitosem

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - od 87. minuty w przegranym 2-3 meczu z Górnikiem Łęczna

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Motorem Lublin

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - od 46. minuty w wygranym 2-1 meczu z Termaliką Nieciecza

Kacper Knera (Elana Toruń) - od 57. minuty w wygranym 1-0 meczu z Gedanią Gdańsk

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Puszczą Niepołomice. Strzelec bramki na 1-1 w 66. minucie spotkania.

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - 90 minut w zremisowanym 0-0 meczu z Polonią Warszawa

Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - do 60. minuty w wygranym 3-0 meczu z Pisą

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - do 64. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Radomiakiem Radom

Cezary Miszta (Rio Ave) - nie grał w zremisowanym 0-0 mecz z Boavistą Porto

Fryderyk Misztal (Stolem Gniewino) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z KP Starogard Gdański

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 3-1 meczu z KS Wiązownica

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w wygranym 2-0 meczu z Lechem II Poznań

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - nie grał w przegranym 0-1 meczu z ŁKS 1926 Łomża

Igor Strzałek (Stal Mielec) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu z Lechem Poznań