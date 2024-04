PLK: Śląsk Wrocław 69-97 Legia Warszawa kwarty: 18-23, 12-30, 19-24, 19-20 Śląsk: [punkty, (celne za trzy)] 1. A. Nunez 20 (1) 6. D. Gołębiowski 13 (3) 11. D. Miletić 11 (1) 3. H. Gravett 5 (1) 4. M. Klassen 5 (1) --- 16. A. Wojnałowycz 5 (1) 35. J. Nizioł 5 5. M. Zębski 2 7. A. Parachouski 2 2. A. Wiśniewski 0 15. O. Hlebowicki 0 Legia: [punkty, (celne za trzy)] 1. C. Vital 21 (2) 23. M. Kolenda 11 (3) 35. A. Holman 11 (1) 42. M. Ponitka 7 8. J. Sobin 4 --- 18. R. Cowels III 12 (4) 24. T. De Lattibeaudiere 12 (1) 3. L. Jackson 10 14. G. Kulka 9 (3) 4. M. Wieluński 0 77. K. Gordon 0 91. D. Wyka - Komisarz: L. Rakoczy Sędziowie: P. Pastusiak, T. Szczurewski, M. Gawron Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

W meczu 27. kolejki PLK rozegranym we Wrocławiu Legia Warszawa wygrała wysoko ze Śląskiem! Podopieczni Marka Popiołka dominowali w całym spotkaniu. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 14 kwietnia z Kingiem Szczecin.

p10 - 1 minutę temu, *.orange.pl Szacun. Śląsk rozbity. Praktycznie perfekcyjny mecz. Skuteczność za 3pkt rewelacja, przechwyty, masa asyst, obrona



grzesiek - 6 minut temu, *.centertel.pl Bardzo dobry mecz. Trójki wpadały jak oszalałe. Oby tak dalej. odpowiedz

