Legia w finałach MP U-17

Niedziela, 21 kwietnia 2024 r. 15:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy koszykarskiej Legii wygrali turniej półfinałowy mistrzostw Polski do lat 17, który rozegrany został w Ostrowie Wielkopolskim i zapewnili sobie awans do finałów MP w tej kategorii wiekowej. Osiem najlepszych drużyn w kraju rywalizować będzie o medale mistrzostw Polski U-17 w dniach 8-12 maja. Wielkie gratulacje dla zespołu prowadzonego przez Macieja Jankowskiego.



Legioniści bardzo pewnie pokonali pierwszego dnia Stal Ostrów Wlkp. 94:75 (choć momentami prowadzili ponad 30 punktami), następnie zwyciężyli Gim92 Warszawa 92:68, a w niedzielę... odrobili 21 punktów straty do GTK Gliwice i pokonali ekipę z Górnego Śląska 69:62.



Końcowa kolejność turnieju:

1. Profbud Legia Warszawa

2. GTK Gliwice

--

3. Grupa Strategia Gim92 Warszawa

4. Orlen Akademia BM Stal Ostrów Wlkp.



19.04.2024, Ostrów Wlkp.: Stal Ostrów Wielkopolski 75:94 (17:34, 16:22, 18:23, 24:15) Profbud Legia Warszawa

Stal: Tymon Kołpak 32 (4), Igor Wawrzyniak 15, Tomasz Pływaczyk 12, Piotr Trawiński 7, Michał Tarajczyk 4, Maksymilian Sikora 3 (1), Jakub Jędrzejewski 2, Filip Stawik 0, Michał Barański 0, Borys Szlachetka 0, Igor Wierny 0, Gracjan Mąkowski 0.

trener: Rafał Jezierski



Legia: Julian Dąbrowski 21, Błażej Czapla 14 (2), Damian Rafalski 12, Luka Marković 11 (1), Igor Jankowski 10 (2), Tristan Witeńko 10, Patryk Redłowski 8, Wojciech Jasiewicz 4, Tomasz Raszewski 2, Krzysztof Antosik 2, Julian Sosna 0, Jakub Kowalski 0.

trener: Maciej Jankowski, as. Robert Chabelski



Sędziowie: Konrad Lasocki, Radosław Suwalski ; Komisarz: Piotr Twardowski



20.04, Ostrów Wlkp.: Profbud Legia Warszawa 92:68 (26:20, 22:18, 18:17, 26:13) Grupa Strategia Gim92 Warszawa

Legia: Błażej Czapla 26 (1), Julian Dąbrowski 21, Wojciech Jasiewicz 13 (3), Krzysztof Antosik 9 (1), Luka Marković 8, Tristan Witeńko 6 (1), Damian Rafalski 5 (1), Patryk Redłowski 4, Julian Sosna 0, Jakub Kowalski 0, Tomasz Raszewski 0, Igor Jankowski -.

trener: Maciej Jankowski, as. Michał Spychała



Gim: Mateusz Soczyński 28 (4), Kacper Łuczyński 19 (3), Michał Mierzwa 8 (2), Adam Zaorski 4, Marcin Melon 2, Kurylo Rostyslav 2, Igor Żęgota 2, Jakub Skarpetowski 2, Maciej Piotrowski 1, Jakub Klimowicz 0, Aleksander Kołtyś 0, Franciszek Titkow -.

trener: Marcin Waśkiewicz, as. Marek Łodyga



Sędziowie: Mikołaj Makowski, Kamil Urban ; Komisarz: Piotr Twardowski



21.04, Ostrów Wlkp.: Profbud Legia Warszawa 69:62 (10:17, 17:24, 22:10, 20:11) GTK Gliwice

Legia: Błażej Czapla 17 (1), Wojciech Jasiewicz 16 (4), Julian Dąbrowski 12, Luka Marković 9, Krzysztof Antosik 7 (1), Patryk Redłowski 6, Damian Rafalski 2, Tristan Witeńko 0, Tomasz Raszewski 0, Igor Jankowski -, Julian Sosna -, Jakub Kowalski -.

trener: Maciej Jankowski, as. Michał Spychała



GTK: Nikodem Holisz 14 (2), Kajetan Misztal 12 (2), Wojciech Błoch 11 (2), Mateusz Szymański 9 (1), Adrian Konracki 9 (3), Marcel Walczuk 5 (1), Wojciech Belkner 2, Olaf Olaszczyk 0, Marcin Kowalski 0, Kacper Wójt -.

trener: Piotr Hałas



Sędziowie: Mikołaj Makowski, Kamil Urban ; Komisarz: Piotr Twardowski



Pozostałe wyniki:

Gim92 Warszawa 53:67 GTK Gliwice

Stal Ostrów 50:75 GTK Gliwice

Gim92 Warszawa 87:83 Stal Ostrów Wlkp.