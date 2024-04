Wyniki 24. kolejki III ligi

W weekend rozegrano mecze 24. kolejki III ligi grupy 1. Legia II Warszawa po raz kolejny straciła punkty, a można powiedzieć, że uratowała jeden, wyrywając remis ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki w ostatnich minutach. Wykorzystuje to Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która pewnie pokonała rezerwy Jagiellonii i zwiększyła swoją przewagę do 4 punktów. Potknęły się również drużyny goniące legionistów - Pelikan Łowicz zremisował z Mławianką, a GKS Bełchatów przegrał z Unią. Następna kolejka odbędzie się w najbliższy weekend.

