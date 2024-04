Wyniki 25. kolejki III ligi

W weekend rozegrana została 25. kolejka III ligi grupy 1. Rezerwy Legii pewnie pokonały ostatnią w tabeli Pilicę Białobrzegi i odrobiły dwa punkty do liderującej Pogoni Grodzisk Mazowiecki, która w meczu na szczycie bezbramkowo zremisowała z GKS-em Bełchatów. W drugim spotkaniu drużyn z górnej części tabeli Pelikan Łowicz przegrał na własnym stadionie ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej zanotowała walcząca o utrzymanie Legionovia Legionowo. Następną kolejkę zaplanowano na najbliższy weekend.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.