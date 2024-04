Legionistki na podium w Tennis Europe w Kopavogur

W islandzkim Kopavogur odbył się międzynarodowy turniej Tennis Europe kategorii 3., w której startowały dwie zawodniczki Legii. W singlu Marie Charlotte Monnier zajęła drugie miejsce, w deblu Marie wraz z Agatą Konarską również dotarły do finału. W singlu Agata odpadła w ćwierćfinale. Wyniki legionistek w singlu: II runda: Marie Charlotte Monnier - Isabel Mclain (Wielka Brytania) 6-1, 6-2 1/4 finału: Marie Charlotte Monnier - Iva Jovisic (Islandia) 6-0, 6-1 1/2 finału: Marie Charlotte Monnier - Lara Linder (Austria) 6-4, 6-1 Finał: Marie Charlotte Monnier - Garima Nitinkumar Kalugade (Islandia) 3-6, 2-6 II runda: Agata Konarska - Saule Zukauskaite (Litwa) 6-2, 6-3 1/4 finału: Agata Konarska - Garima Nitinkumar Kalugade (Islandia) 2-6, 6-4, 2-6 Wyniki legionistek w deblu: 1/4 finału: Marie Charlotte Monnier/Agayta Konarska - Garima Nitinkumar Kalugade (Islandia)/Amelia Maljugina (Estonia) 6-4, 6-4 1/2 finału: Monnier/Konarska - Iva Jovisic (Islandia)/Saule Zukauskaite (Litwa) 6-0, 6-3 Finał: Monnier/Konarska - Lara Linder/Anna Posch (Austria) 4-6, 4-6

