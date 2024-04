Analiza

Punkty po meczu z Górnikiem Zabrze

Środa, 3 kwietnia 2024 r. 10:10 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Dobry początek „finałów”; problemy Górnika; uwolniony Kolumbijczyk; podpuścili...; ...by skasować; złapał luz - to najważniejsze punkty po poniedziałkowym spotkaniu Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze.









1. Dobry początek „finałów”

Trener Kosta Runjaić na jednej z konferencji mówił, że przed jego zespołem dziesięć „finałów”. Trudno się z tym faktem nie zgodzić, biorąc pod uwagę jak łatwo, wręcz juniorsko, traciliśmy punkty z zespołami, z którymi ich stracić nie powinniśmy. Po wygranej z Piastem drugi krok ku temu, byśmy zagrali w eliminacjach europejskich pucharów w przyszłym sezonie, drużyna zrobiła w Zabrzu, gdzie nie zawsze było kolorowo. Trzeba przyznać, że mecz przez praktycznie był pod kontrolą Legii oprócz dwóch sytuacji, ale na szczęście w jednej świetnie interweniował Dominik Hładun. Podopieczni trenera Kosty Runjaicia w końcu emanowali spokojem i pewnością, że nawet jak stracą bramkę, to zaraz strzelą kolejną i wygrają. Dawno niewidziana rzecz, która może cieszyć każdego kibica. Teraz trzeba powtórzyć to w kolejnych ciężkich „finałach” z Jagiellonią Białystok, Rakowem Częstochowa, Śląskiem Wrocław, Stalą Mielec, i tak dalej, i tak dalej.