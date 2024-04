Ultra Dzielnica: Bielańska oprawa na meczu rugby

Środa, 3 kwietnia 2024 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legioniści z Bielan zapowiedzieli oprawę na najbliższym domowym spotkaniu rugbistów Legii, które rozegrane zostanie w sobotę, 13 kwietnia o godzinie 17:00 przy ul. Obrońców Tobruku 11 na Bemowie ze Spartą Jarocin.









"Jako Bielany już dwukrotnie podejmowaliśmy się wyzwania, jakim było zrobienie oprawy na mecz sekcji kosza i dwukrotnie w ramach projektu Ultra Dzielnica wygraliśmy. Do trzech razy sztuka! Już w sobotę 13.04 o 17:00 na meczu sekcji Legia Rugby, nasza dzielnica zaprezentuje oprawę w ramach kolejnej edycji akcji Ultra Dzielnica. Zapewniamy Was, że przygotowaliśmy coś spektakularnego i godnego dwukrotnych zwycięzców. Pokażmy się z jak najlepszej strony, mobilizując siebie i swoich znajomych do jak najliczniejszego przybycia oraz godnego reprezentowania Bielan. Pamiętajmy, że Legia to nie tylko piłka nożna!" - zapowiadają legioniści z Bielan.







Centrum informacji o rugby Legii -> legionisci.com/rugby