Klepacka 36. w PŚ o Puchar Księżniczki Zofii

Na Majorce odbyły się pierwsze w tym sezonie duże zawody żeglarskie klas olimpijskich - Puchar Świata znany jako regaty o Puchar Księżniczki Zofii. W klasie iQFoil, zawodniczka Legii, Zofia Klepacka zajęła 36. miejsce. Jak przekonuje - były to jej ostatnie międzynarodowe zawody w karierze zawodniczej. Tę zamierza zakończyć po wrześniowych mistrzostwach Polski. W poszczególnych wyścigach legionistka zajmowała miejsca: 34, 35, 21, (43), (45), 40, 25 i 10.

