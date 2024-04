Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Nasza Legia 1/2024 (272)

Środa, 10 kwietnia 2024 r. 14:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pod koniec marca wyszedł trzeci numer nowej "Naszej Legii", wydawanej w formie kwartalnika. Tym razem autorzy kazali nam czekać nieco dłużej niż trzy miesiące na kolejny tytuł i chyba z tego powodu na okładce zniknęła informacja, jakie miesiące "obejmuje" dane wydawnictwo. Nadal jednak formuła ma być taka jak dotychczas, czyli planowane są cztery wydania w skali roku.









W środku znajdziemy bardzo ciekawy tekst poświęcony legijnym analitykom, którzy filmują każdy trening, a następnie wycinają dla pierwszego szkoleniowca odpowiedni skrót z najważniejszymi kwestiami taktycznymi. To samo dotyczy przygotowań do meczów - analizy video konkretnych rywali, a także już w trakcie spotkań - zarówno domowych, jak i wyjazdowych - przekazywania na bieżąco do strefy ławki najważniejszych spostrzeżeń z góry trybun. Z tej perspektywy widać zdecydowanie więcej niż z poziomu murawy. Dowiadujemy się m.in. jak na pracowników klubu w klubowych dresach reagowali kibice Widzewa, przez co osoby z działu analiz oddelegowane na trybuny zaczęły korzystać z prywatnych ubrań, bez emblematów klubowych.



Przeczytamy także dłuższe rozmowy z trzema obcokrajowcami - Ryoyą Morishitą - Japończykiem wypożyczonym do Legii do końca 2024 roku, Tomasem Pekhartem oraz Jurgenem Elitimem. Kolumbijczyk mówi m.in. o początkowych problemach z aklimatyzacją, różnicach kulinarnych, a także dzieciństwie, które musiał poświęcić, by zostać piłkarzem. W tym celu już jako dwunastolatek wyjechał na drugi koniec swojego kraju. W ostatnim czasie Elitim został ojcem i ten wątek również nie został pominięty w rozmowie.



Autorzy przygotowali tekst o Lucjanie Brychczym, będący zajawką kolejnych materiałów poświęconych "Kiciemu". Wszak w lipcu tego roku minie 70 lat, od kiedy Lucjan Brychczy przyjechał do Warszawy i związał się na całe życie z Legią. Przeczytamy także o Pucharze Polski zdobytym po 54 latach przez koszykarską Legię podczas turnieju finałowego w Sosnowcu. Z tekstów historycznych warto zapoznać się z materiałem poświęconym Robertowi Gadosze, a także Stefanowi Białasowi, który wspomina mecz z AC Milan z sezonu 1972/73.



Ponadto w kwartalniku można przeczytać tekst o wybranych europejskich meczach, które wspomina Krzysztof Dowhań, a także poznać drugą połówkę Rafała Augustyniaka. Magazyn kosztuje 24,90 zł, karneciarze mogą liczyć na 10-procentową zniżkę. Dystrybucja na razie bez zmian - Nasza Legia jest do nabycia w sklepie klubowym, zarówno stacjonarnie, jak i on-line, a także podczas domowych meczów, w wybranych miejscach na trybunie wschodniej i rodzinnej.



Tytuł: Nasza Legia Nr 3 (1/2024)

Autorzy: Adam Dawidziuk (naczelny), Janusz Partyka (z-ca naczelnego), Bartosz Zasławski, Klaudia Bodecka, Przemysław Gołaszewski, Mateusz Okraszewski

Wydawca: Legia Warszawa S.A.

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 100

Cena: 24,90 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.