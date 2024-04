Na stadionach: Siekierami bawi się Kraków

Środa, 10 kwietnia 2024 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu oprócz meczów ligowych, rozegrano także spotkania półfinałowe Pucharu Polski. Wiadomo już, że w finale zagrają Pogoń z Wisłą Kraków. Portowcy już rozdysponowali całą pulę wejściówek, którą przekaże im PZPN. Z kolei wiślacy, których na mecze ligowe nie wpuszcza żaden klub, mieilj zakaz wyjazdowy na Puchar Polski do finału włącznie za zachowanie na pucharowym meczu z Motorem (rzucanie piro na murawę), ale został on właśnie zawieszony przez PZPN.



Wcześniej właściciel krakowskiego klubu próbował szantażować związek, jakoby Wisła miała oddać mecz finałowy walkowerem, jeśli tylko fani "Białej Gwiazdy" nie zostaną wpuszczeni 2 maja na Narodowy. Kilka dni później wiślacy zaprezentowali na meczu ligowym z Motorem oprawę przedstawiającą kibica krakowskiego klubu, który z siekierą goni Koziołka Matołka. Klasyczny samobój fanów Wisły, który gdy zorientowali się, że prezentacją raczej nie pomogą w złagodzeniu kary... zaczęli obracać ją w żart.







Dodajmy, że zaraz po awansie Wisły do finału przy Stadionie Narodowym legioniści wywiesili transparent "2 maja zero litości, będą łamane krakowskie kości". Odpowiedzią krakusów było graffiti w ich mieście "Warszafka obsrana z powodu przyjazdu pana".













Jagiellonia w komplecie przyjechała do Warszawy na mecz z Legią, na którym warszawiacy zaprezentowali oprawę "Warriors" oraz konkretny pokaz pirotechniczny. W niespełna 1100 os. Portowcy przyjechali do Poznania na mecz z Lechem. Po stronie "Kolejorza" piro w asyście flag na kijach. W komplecie do Kielc przyjechała Stal Mielec (z piro), a koroniarze zaprezentowali choreografię z okazji 20-lecia grupy ultras. Piro odpaliła również Cracovia, a na meczu PP także Pogoń. Ekipa Radomiaka z kolei przygotowała oprawę "Racedywiści".



Fani Górnika "pauzują" za derby z Ruchem - zabrzanie ukarani zostali czterema meczami zakazu wyjazdowego i z tego powodu nie mogli pojechać w poniedziałek do Lubina. Lechiści odcierpieli dłuższą karę zakazu wyjazdowego i w końcu wrócili na wyjazdowy szlak. Na meczu w Katowicach ultrasi GieKSy zaprezentowali konkretną oprawę. Ultrasowała także Chojniczanka, Avia, Igloopol, Odra Opole, Miedź oraz Pogoń Szczecin (kartoniada "Ave MKS").



Ekstraklasa:



Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (1727)

Ponad 27 tys. kibiców na trybunach i pełny sektor gości. Białostoczanie przyjechali w komplecie, dwoma pociągami specjalnymi. W klatce wywiesili 8 flag. Legioniści z oprawą - malowaną sektorówkę przedstawiającą trójwymiarowy napis "Warriors", który uzupełniły kartoniki, świece dymne i piro odpalone na górze trybuny. Kilka minut później na Żylecie zapłonęły jednocześnie stroboskopy, świece dymne w barwach oraz spora liczba rac.



Lech Poznań - Pogoń Szczecin (1083)

Lechici na meczu zaprezentowali flagowisko w asyście pirotechniki. Portowcy przyjechali w 1083 osoby. Łącznie na trybunach ponad 34,2 tys. kibiców.



Korona Kielce - Stal Mielec (808)

Koroniarze na tym meczu świętowali 20-lecie grupy ultras. Zaprezentowali oprawę - pasy materiału, transparent "2004? Chwila! To już 20 lat mija!", okrągłą, malowaną sektorówkę oraz świece dymne w barwach. Fani z Mielca przyjechali 13 autokarami i furami w 808 osób, w tym delegacja Czarnych Jasło. W drugiej połowie odpalili piro.



Cracovia - ŁKS Łódź (350)

Cracovia z licznym młynem, w którym zaprezentowała flagowisko w asyście pirotechniki. Łodzianie przyjechali na stadion lekko spóźnieni, z powodu atrakcji na trasie. Wywiesili flagę "Reprezentacja Łodzi", a także małą wizytówkę Olympique Lyon.



Widzew Łódź - Piast Gliwice (250)

Gliwiczanie przyjechali do Łodzi w ok. 250 osób i z dwiema flagami. Na trybunach ponad 17 tys. widzów.



Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice (250)

Ponad 16 tys. fanów na Stadionie Śląskim. Chorzowianie wywiesili transparent "Nowy stadion dla Chorzowa". Fani Puszczy przyjechali w 250 osób, z flagami na kijach.



Śląsk Wrocław - Warta Poznań (57)

Ponad 14,5 tys. kibiców na trybunach we Wrocławiu. Fani Warty przyjechali w 57 osób i z czterema flagami.



Radomiak Radom - Raków Częstochowa (-)

Komplet widzów na trybunach w Radomiu. Ultrasi Radomiaka zaprezentowali malowaną sektorówkę "Racedywiści" z zamaskowanym ultrasem z aureolą, nad którą odpalili kilkadziesiąt rac. Ponadto wywiesili transparent "Witkowski nigdy nie będziesz naszym prezydentem".



Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze (-)

Na poniedziałkowym spotkaniu mocno przeciętna frekwencja - poniżej 4,3 tys. widzów. Zabrzanie z powodu zakazu wyjazdowego nie mogli przyjechać do Lubina. To efekt kary nałożonej na klub za Wielkie Derby Śląska z Ruchem, za które "otrzymali" 4 mecze zakazu wyjazdowego, plus zakaz na kolejny mecz wyjazdowy z Ruchem, a także grzywnę w wysokości 70 tysięcy złotych.



Niższe ligi:



GKS Katowice - Lechia Gdańsk (550)

Lechiści po wielomiesięcznej przerwie, znów mogli wrócić na wyjazdowy szlak i do Katowic ruszyli pociągiem specjalnym. W Katowicach byli wspierani przez Śląsk (100) i Raków (40). GieKSiarze zaprezentowali podwieszane sektorówki "Ultras GieKSa", transparent "Granice przekraczać, za nic nie przepraszać", a także konkretne racowisko.



Sandecja Nowy Sącz - Stomil Olsztyn (171)

Stomilowcy (63) wspierani na wyjeździe do Niepołomic (gdzie obecnie gra Sandecja) przez Hutnika Kraków (106) i Lechię (2).



Radunia Stężyca - Chojniczanka Chojnice (150)

Chojniczanka zaprezentowała na wyjeździe transparent "Chowajcie żony, dziewczyny, kochanki - przyjechali fani Chojniczanki", nad którym odpalili świece dymne w barwach i race.



Unia Skierniewice - GKS Bełchatów (75)

Arka Gdynia - Chrobry Głogów (19)



Wisła Kraków - Motor Lublin (-)

Wiślacy na meczu zaprezentowali oprawę - malowaną sektorówkę, na której zamaskowany wiślak z siekierą goni koziołka w barwach Motoru, a także transparent "Dziwne przygody Koziołka Matołka".



Puchar Polski:



Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok (265)

Portowcy zapełnili stadion i zaprezentowali kartoniadę na trybunie prostej - "Ave MKS". Później było jeszcze racowisko w młynie gospodarzy. Białostoczanie przyjechali w 265 osób i z dwiema małymi flagami.



Wisła Kraków - Piast Gliwice (-)

Na trybunach komplet, 33 tys. widzów. Kibiców gości z wiadomych powodów - brak. Wiślacy zaprezentowali niezbyt udaną kartoniadę, a po meczu świętowali awans do finału. Choć ciąży na nich zakaz wyjazdowy, prawdopodobnie będą mogli pojechać 2 maja na finał do Warszawy. Właściciel ich klubu zresztą zapowiedział, że jeśli nie będzie takiej możliwości, Wisła odda mecz finałowy walkowerem.



Wyjazd tygodnia: 1727 kibiców Jagiellonii w Warszawie

Oprawa tygodnia: Choreo GKS-u Katowice na meczu z Lechią Gdańsk



Legia Warszawa na meczu z Jagiellonią Białystok:

















Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Radomiak Radom na meczu z Rakowem Częstochowa:





Korona Kielce na meczu ze Stalą Mielec:









Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:









Lech Poznań na meczu z Pogonią Szczecin:









Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:





Zagłębie Lubin na meczu z Górnikiem Zabrze:





Cracovia na meczu z ŁKS-em Łódź:





Śląsk Wrocław na meczu z Wartą Poznań:





Warta Poznań na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:





Ruch Chorzów na meczu z Puszczą Niepołomice:





Puszcza Niepołomice na wyjazdowym meczu z Ruchem Chorzów:





Widzew Łódź na meczu z Piastem Gliwice:





Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Pogoń Szczecin na meczu PP z Jagiellonią Białystok:









Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:





Wisła Kraków na meczu z Piastem Gliwice:





GKS Katowice na meczu z Lechią Gdańsk:







Lechia Gdańsk na wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice:





Wisła Kraków na meczu z Motorem Lublin:





Igloopol Dębica na meczu ze Stalą Łańcut:





Hutnik Kraków na meczu z KKS-em Kalisz:





Chojniczanka Chojnice na wyjazdowym meczu z Radunią Stężyca:





Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z Termaliką Nieciecza:





Odra Opole na meczu z Miedzią Legnica:





Miedź Legnica na wyjazdowym meczu z Odrą Opole: