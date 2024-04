12-14.04: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę fani Legii wspierać będą piłkarzy podczas wyjazdowego meczu z Rakowem, który obejrzy komplet publiczności. Tego samego dnia podczas spotkania rugbistów Legii przy Obrońców Tobruku legioniści z Bielan zamierzają zaprezentować oprawę w ramach Ultra Dzielnicy. W niedzielę o godz. 12 w LTC zagrają legionistki, a od razu po nich, o godz. 14 walczące o awans rezerwy Legii zmierzą się z Pilicą. Z kolei o 17:30 koszykarze Legii zagrają wyjazdowe spotkanie z Kingiem Szczecin. Rozkład jazdy: 12.04 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Górnik Łęczna 12.04 g. 20:00 FC Den Haag - Helmond Sport 13.04 g. 15:10 Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 13.04 g. 17:00 Legia Warszawa - Sparta Jarocin [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11] 13.04 g. 20:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa 14.04 g. 12:00 Legionistki Warszawa - UKS Ząbkovia Ząbki [piłka nożna kobiet, I liga, LTC 7] 14.04 g. 12:00 MKS Ząbkovia II Ząbki - CWKS Legia Warszawa [A-klasa][Ząbki, ul. Słowackiego 21] 14.04 g. 12:30 ŁKS Łódź - Radomiak Radom 14.04 g. 14:30 Legia II Warszawa - Pilica Białobrzegi [LTC 8] 14.04 g. 17:30 King Szczecin - Legia Warszawa [kosz] (Polsat Sport Extra) 14.04 g. 19:00 Legia Ladies - Zamłynie Radom [piłka nożna kobiet, III liga][ul. Łazienkowska 3] Młodzież: 13.04 g. 10:00 Drukarz II Warszawa 09 - Legia LSS U15 [Al. Zieleniecka 2] 13.04 g. 11:00 UKS Irzyk Warszawa 16 - Legia U8 [ul. Irzykowskiego 1a] 13.04 g. 11:00 Odra Opole 05/6 - Legia U19 [CLJ U19][Opole] 13.04 g. 12:30 AKS SMS Łódź 07 - Legia U17 [CLJ U17][ul, Milionowa 14] 13.04 g. 14:00 Legia II LSS U13 - FCG Playmaker 11 [ul. Łazienkowska 3] 13.04 g. 14:00 Legia U15 - Widzew Łódź 09 [CLJ U15][LTC 7] 13.04 g. 15:30 Legia LSS U12 - Okęcie Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3] 13.04 g. 16:00 Legia U14 - Radomiak Radom 10 [LTC 6/7] 13.04 g. 17:00 Legia Ladies U13 - UKS Varsovia 11 [ul. Łazienkowska 3] 13.04 g. 19:00 Legia LSS U16 - Escola Varsovia II 08 [ul. Łazienkowska 3] 14.04 g. 10:15 Drukarz II Warszawa 11 - Legia LSS U13 [Al. Zieleniecka 2] 14.04 g. 12:30 Legia U11 - BVB Academy WBS Warszawa 13 [ul. Łazienkowska 3] 14.04 g. 14:45 Escola Varsovia 08 - Legia U16 [ul. Fleminga 2] 14.04 g. 15:00 Legia Ladies U18 - Czarni Sosnowiec 06/7 [CLJ U18][LTC 7] 14.04 g. 16:30 Legia U13 - Znicz Pruszków 11[ul. Łazienkowska 3] Legioniści z roczników 2014 i 2015 pojadą do Niemiec na sparingi z RB Lipsk. Legia U8 w sobotę (13:30 - 18:00) i niedzielę (9:00-14:00) weźmie udział w festiwalu gier Varsovia Cup.

