Pod lupą LL! - Juergen Elitim

Środa, 3 kwietnia 2024 r. 14:45 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

W tym sezonie pewniakiem do gry w pierwszej jedenastce Legii jest Juergen Elitim. Po odejściu Bartosza Slisza i braku w ostatnich meczach Jurgena Celhaki, to właśnie Kolumbijczyk miał więcej zadań defensywnych, jednak w spotkaniu z Górnikiem się to zmieniło. Postanowiliśmy wziąć pod lupę tego 24-letniego pomocnika.









Król środka pola

Trzeba przyznać, że w poniedziałkowy wieczór obserwowany przez nas gracz nie miał sobie równych w środkowej strefie boiska. Już na samym początku meczu świetnie przejął piłkę. W 5. minucie z akcją chciał ruszyć Damian Rasak, ale świetnie powstrzymał go Elitim, odbierając piłkę. W 12. minucie gospodarze ruszyli do ataku, a konkretniej Sōichirō Kōzuki, ale 24-latek z Legii świetnie wyłuskał mu piłkę. W 19. minucie kolejna bezpańska piłka w środkowej strefie padła łupem obserwowanego przez nas zawodnika.



Prostopadłe zagrania

Do tej pory na palcach jednej ręki można policzyć, w ilu meczach piłkarze Legii próbowali zaskoczyć rywali prostopadłymi podaniami ze środkowej strefy boiska. W spotkaniu z podopiecznymi trenera Jana Urbana bardzo często takie rozwiązania wybierał właśnie Elitim. W 3. minucie świetnie dostrzegł w polu karnym Ryōye Morishite, ale w sytuacji sam na sam Japończyk uderzył obok bramki Daniela Bielicy. W 40. minucie zagrał prostopadle w pole karne do Marca Guala, poczekał na podanie zwrotne, ale Hiszpan wywalczył jedynie rzut z autu. Pięć minut po przerwie dostrzegł na lewej stronie Yuriego Ribeiro, zagrał mu prostopadłą piłkę, ale Portugalczyk fatalnie dośrodkował. W doliczonym czasie gry zagrał do Patryka Kuna, który wbiegł w pole karne, chciał podać do Macieja Rosołka, ale piłkę wyłapał bramkarz Górnika.



Tworzenie sytuacji podbramkowych

Elitim próbował tworzyć inne sytuacje podbramkowe. Zaczął w 6. minucie, kiedy to wbiegł w pole karne, minąwszy wcześniej dwóch zawodników z Zabrza, ale jedynie wywalczył rzut rożny. Dwadzieścia minut później otrzymał podanie od Josué, dośrodkował piłkę w pole karne, gdzie próbował ją zgrać Rafał Augustyniak. W 42. minucie popędził w pole karne, gdzie zagrał na długi słupek do Tomáša Pekharta, który "otworzył" wynik spotkania. Swój udział miał też przy drugiej bramce dla legionistów. To właśnie Juergen Elitim zagrał na klepkę z Josué, którego uderzenie wybronił bramkarz z Zabrza, ale nie był w stanie zrobić tego z dobitką Bartosza Kapustki.



Juergen Elitim

Minuty: 90

Gole: 0

Asysty: 1

Strzały/celne: -

Liczba podań / celne: 58 / 56

Podania kluczowe: 3

Dośrodkowania / celne: -

Dryblingi / udane: 1 / 1

Dystans: 11.54 km

Sprinty: 7

Odbiory: 1

Żółte kartki: 0

Czerwone kartki: 0