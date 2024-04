PP: Legionovia Legionowo 3-1 Legia II Warszawa. Legia odpada z rozgrywek

Środa, 24 kwietnia 2024 r. 18:53 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/4 finału Mazowieckiego Pucharu Polski Legia II Warszawa przegrała z Legionovią Legionowo 1-3. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po bramce Mateusza Szczepaniaka w 8. minucie. 29 maja zawodnicy z Legionowa w półfinale zmierzą się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, natomiast Legia żegna się z rozgrywkami, które wygrała w ubiegłym roku.









W 8. minucie bramkę dla Legii II zdobył Mateusz Szczepaniak, który dopadł do odbitej piłki i posłał ją do bramki. W 53. minucie doszło do wyrównania, natomiast w 89. minucie z rzutu karnego padła druga bramka dla gospodarzy. Trzecie trafienie Legionovia zaliczyła w doliczonym czasie gry.



PP: Legionovia Legionowo 3-1 (0-1) Legia II Warszawa

0-1 - 8' Mateusz Szczepaniak

1-1 - 53'

2-1 - 89' (k)

3-1 - 90+6



Legionovia (skład wyjściowy): 1. Madej, 5. Krajewski, 6. Zaklika, 8. Basiuk, 10. Biegański, 18. Schwartzman, 19. Wojdyga, 29. Radionow, 31. Nakrosius, 37. Sonnenberg, 75. Chudy



Legia (skład wyjściowy): Franciszek Chojak - Sebastian Kieraś, Kacper Wnorowski, Patryk Konik - Franciszek Saganowski, Mateusz Możdżeń, Igor Korczakowski, Cyprian Pchełka - Mateusz Szczepaniak, Maciej Radaszkiewicz, Szymon Grączewski