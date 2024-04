Przygotowania do meczu z Jagiellonią

W zajęciach wzięło udział tylko 17 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Nieobecni byli ci, którzy w środę wystąpili pucharowym w meczu Legii II ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki , czyli Filip Rejczyk , Qendrim Zyba , Jan Ziółkowski i Marco Burch . - A ja wczoraj 120 minut, a dziś kolejne 90 na treningu - śmiał się Kacper Tobiasz , który w środę po raz czwarty z rzędu jako zawodnik Legii wyszedł zwycięsko z serii rzutów karnych. Burch w meczu ze Świtem doznał urazu mięśnia uda i czeka go kilkutygodniowa przerwa w treningach . Zanim zawodnicy pojawili się na murawie trenerzy urządzili sobie konkurs strzałów w poprzeczkę. Podczas godzinnych zajęć legioniści skupili się nad pracą nad taktyką. Drużyna jest świadoma, że korzystny rezultat w starciu z aktualnym liderem Ekstraklasy otworzy szansę do walki o najwyższe cele. Z kolei brak wygranej spowoduje, że w zasadzie będzie można porzucić ostatnie nadzieje na mistrzostwo. - Jeszcze w ten weekend będę wspierał kolegów z trybun, ale już nie mogę się doczekać powrotu na boisko - mówi Paweł Wszołek , który pauzuje za czerwoną kartkę w meczu z Piastem Gliwice. W piątek zespół będzie ćwiczył także w okolicach południa, a sobotni trening zaplanowany został na godzinę 16. Mecz Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok odbędzie się w niedzielę, 7 kwietnia o godz. 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Z trybun obejrzy go komplet publiczności. Fotoreportaż z treningu - 33 zdjęcia Woytka fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com

Jaś i Małgosia - 05.04.2024 / 18:45, *.tpnet.pl Tylko trzy punkty , odrabiajmy straty . Paweł jeszcze nie zagra ? Trudno , jedziemy ! Prostopadłych podań trochę i dużo strzałów niech będzie . odpowiedz

exsa - 05.04.2024 / 15:30, *.orange.pl Mobilizujemy nasza "LEGIE" w komentarzach przed meczem z liderem i mamy nadzieje po dwoch wygranych finalach trzeci zakonczy sie pomyslnie dla "L" ! Powodzenia "LEGIO" i strzelamy gole nie dajac sie zaskoczyc uwaznie grajac od 1 do ostatniej minuty meczu bo watpie ze Jagiellonia zagra slabiej chyba ze bedzie mial na to wplyw rozegrany mecz "PP" ! LEGIA 3-1 Jagiellonia ! "L" !!! odpowiedz

Pawełek13 - 05.04.2024 / 13:05, *.plus.pl Jaga może i zmęczona a my jak będziemy się tak solidnie przygotowywać to tez będziemy zmęczeni ale musimy strzelić jednego gola więcej od niej po prostu musim odpowiedz

Lupus - 05.04.2024 / 10:22, *.centertel.pl Może warto się sprężyć na wygraną.

Tym bardziej, że Jaga będzie po przegranym meczu w Pucharze Polski! odpowiedz

Jano - 05.04.2024 / 08:22, *.orange.pl Ale będzie wpier....! odpowiedz

e(L)o - 05.04.2024 / 06:59, *.ksiezyc.pl Oj to będzie rzeź naszych panienek z josue na czele odpowiedz

Student_L - 05.04.2024 / 02:38, *.. Z pierwszej 8. mają najwięcej straconych goli, ale przy strzelonych jest miażdżąca przewaga. Kibicuję Hładunowi. W końcu może będzie miał porządną szansę się pokazać. Z tego terminarza to najbardziej można się obawiać... Stali Mielec. odpowiedz

Arecki - 04.04.2024 / 21:02, *.vectranet.pl Jedziemy z babą ..... ukochana (L)! odpowiedz

Wołomin NR - 04.04.2024 / 19:50, *.plus.pl Baba Jaga będzie w komplecie na sektorze gości? odpowiedz

Elf - 04.04.2024 / 18:46, *.. Tobiasz i niech tak zostanie,trenuj sobie z "jedynka" a graj tylko i wylacznie w "dwojce". Tam jest Twoje miejsce odpowiedz

lopezzz - 04.04.2024 / 18:15, *.inetia.pl Po co ??? Pytam poważnie...Po co ???

Setki meczy i przed meczem setki razy czytam o przygotowaniach do meczu...

A potem przychodzi mecz grają piach...

Więć pytam poważnie - Po co się przygotowują do meczu ??? Po co ??? odpowiedz

Arek - 04.04.2024 / 23:24, *.tpnet.pl @lopezzz: po jajco. odpowiedz

Kibic - 05.04.2024 / 07:47, *.supermedia.pl @lopezzz: Żebyś mógł zadać głupie pytanie odpowiedz

13 - 04.04.2024 / 17:52, *.217.7 Trzymam kciuki! Życzę zwycięstwa! odpowiedz

S pódelka - 04.04.2024 / 16:40, *.aster.pl nasz defensywny napastnik obecnie treneiro puka na boku cilelęcinki a Leśny będzie mu prowadził rozwód i udowodni że to wina jej a nie kopaczotrenera odpowiedz

Pandaniel - 04.04.2024 / 18:09, *.play-internet.pl @S pódelka: Zazdrościsz co? Też byś popukał. odpowiedz

Andrzej - 04.04.2024 / 22:58, *.tpnet.pl @S pódelka: Oby się pogodzili nasi małżonkowie , cała Legia zawsze razem . "Miłość , przyjaźń , dobre słowo ..." odpowiedz

Dino - 05.04.2024 / 13:16, *.t-mobile.pl @Andrzej: w miłości i przyjaźni nie puka się na boku baranie. odpowiedz

Andrzej - 05.04.2024 / 17:58, *.tpnet.pl @Dino : Miłość i przyjaźń jest do grobowej deski Dinuś . Nigdzie nie powiedziałem że można pukać na boku , on powinien przeprosić ją i kupić jej wino i futro , a ona mogłaby mu wybaczyć , spróbować ... Ślubowanie to nie jakaś cywilna formułka . Kościół chłopcze , żaden konkubinat . Mam w rodzinie 4 rozwody , to mi tu nie pieprz głodnych kawałków o "konieczności"rozstania . Jak raz się rozejdą to potem bardzo ciężko to "pozszywać"- więc nie świruj mądralo . A że chłopu odbija , nikt go za to przecież nie chwali . Czytaj ze zrozumieniem , idioto . odpowiedz

Dino - 22 godziny temu, *.183.170 @Andrzej: wino i futro kretynie !!!!!może dorzuć jeszce torebkę Prady i sprawa załatwiona zajebisty masz tok myślenia za pewne masz duża szafę i pełno wina na chacie !!!!4 rozwody masakra czytanie ze zrozumieniem.no właśnie Andrzeje tak mają odpowiedz

