Dłuższa przerwa Burcha

Jak już informowaliśmy, w środowym meczu rezerw Legii w ramach 1/8 finału Mazowieckiego Pucharu Polski, urazu mięśniowego w prawej nodze doznał Marco Burch . Jak zakomunikował dziś klub, powrót szwajcarskiego defensora do zdrowia potrwa kilka tygodni. Marco Burch doznał uszkodzenia mięśnia grupy kulszowo-goleniowej. Przerwa w treningach obrońcy potrwa kilka tygodni - informuje oficjalna strona klubu. Na konferencji prasowej trener Kosta Runajić doprecyzował, iż Burch będzie poza grą przez 2-3 tygodnie. fot. Raffi / Legionisci.com Burch trafił do Legii w letnim oknie transferowym. Dotychczas w jej barwach rozegrał 8 spotkań (480 min). Obrońca zagrał również czterokrotnie w rezerwach stołecznej drużyny.

Maverick - 22 godziny temu, *.vectranet.pl Wiedziałem od początku ze nic z niego nie będzie.Żadna drużyna z jakiejkolwiek ligi nie oddała by młodego rokującego zawodnika za darmo.Nie wiem też czy było prawdą ze chłopak w wieku 21 lat został kapitanem swojej drużyny w Szwajcarii(FC Lugano) Zachwycali się nim ponad miarę a teraz wychodzi ze to kolejny szrot.Pisałem o tym piłkarzyku jak pojawił się w Legii.To niektórzy internauci mnie wysmiali.A fakty są takie ze jest to grajek za słaby nawet na naszą ligę.A przyszedł z ligi nieco mocniejszej od naszej i miał stanowić wzmocnienie.Tak samo Kramer.Typ który przyszedł także ze Szwajcarii występował w jednym z tamtejszych klubów.Zagrał 32 mecze ligowe w których strzelił ledwie 6 goli.Takie miał cyferki.Jeden i drugi nie stanowi nawet uzupełnienia w Legii nie wspominając o wzmocneiniu.Najgorsze jest to ze po sezonie Zieliński znów bedzie ściągał GÓWNO z zagranicy które nic nie będzie wnosić do naszego zespołu. odpowiedz

Speede SnD - 05.04.2024 / 13:41, *.. kolejny kaleka w Legii............. :(((((((( odpowiedz

Szpic - 05.04.2024 / 11:58, *.chello.pl Pamiętam Jacka Zielińskiego z boiska, gdzie naprawdę był świetnym obrońcą, ale jak dotąd w roli dyrektora sportowego sprawdza się słabo, albo raczej nie sprawdza się. Jedyne jego sukcesy to transfery wychodzące, ale już sprowadzenie kogoś, kto ten zespół faktycznie wzmocni przerasta moźliwości działu skautingu i odpowiedzialnego za to dyrektora sportowego. odpowiedz

Ja - 04.04.2024 / 21:55, *.plus.pl Kramer łapie kontuzje teraz on co z nimi się dzieje odpowiedz

Nemo - 05.04.2024 / 09:01, *.orange.pl @Ja: po prostu w profesjonalnym klubie przeprowadziliby badania,w których by wyszło, że obaj piłkarze to podatne na kontuzje "szklanki" a u nas ich wzięli bez zadnych badań,byleby ktos byl w kadrze. odpowiedz

Yaro - 05.04.2024 / 10:23, *.orange.pl @Nemo: Kolego, wytłumacz wszystkim w jaki sposób można przewidzieć czy ktoś kiedyś złapie kontuzję. Czy uważasz, że w jak to nazywasz, profesjonalnych klubach zatrudniają na umowę zlecenie polskiego jasnowidza Jackowskiego? odpowiedz

Egon - 04.04.2024 / 17:52, *.waw.pl Nic ciekawego nie pokazywał, więc i tak nie grał w jedynce, także może się spokojnie leczyć albo chodzić na spacery razem z Diasem.



Śmieszne jest za to to, że dla niektórych największym problemem jest Josue, który już dawno spłacił się na boisku. odpowiedz

Rumak - 04.04.2024 / 17:18, *.level3.net Jak narazie to fatalne nieporozumiene ten piłkarzyna odpowiedz

Kosta - 04.04.2024 / 16:47, *.t-mobile.pl Nieeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!! odpowiedz

przynajmniej nic już nie zawali - 04.04.2024 / 16:25, *.aster.pl teraz wiadomo dlaczego oddali go bez żalu



wentkarzowi z dembicy wcisną każde guvno a wystarczyło poczytać fora internetowe (akurat tego języka przemyśliwacz transferów nie zna, żadnego innego zresztą też) i wtedy dowiedziałby się że to jest taki szwajcarski rosołek lub tobiaszek odpowiedz

Jerry - 05.04.2024 / 10:26, *.orange.pl @przynajmniej nic już nie zawali: Zarzucasz panu Jackowi, że nie zna obcego języka. Chłopie Ty nie znasz polskiego. odpowiedz

Pawełek13 - 04.04.2024 / 16:19, *.plus.pl Oj przykra sprawa a tak silnie pomagał nam w walce o mistrza na ławce odpowiedz

Darek - 04.04.2024 / 16:19, *.chello.pl Nic to nie zmienia.Jest w klubie a jak by go nie było.Po prostu kolejny Abu Hanna. Obciążenie budżetowe klubu i nic po za tym.

Panie Jacku dziękujemy. odpowiedz

