Zapowiedź meczu ze Śląskiem Wrocław

Poniedziałek, 8 kwietnia 2024 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Ponad 5 tysięcy kibiców będzie na żywo świadkami niezwykle ważnej rywalizacji w kontekście walki o miejsce w fazie play-off. We wtorkowy wieczór, we wrocławskiej hali Stulecia rozegrany zostanie mecz pomiędzy Śląskiem i Legią.



Wrocławianie z powodu licznych kontuzji, w tym sezonie Orlen Basket Ligi w pierwszej rundzie osiągnęli wyraźnie słabsze wyniki niż w ostatnich latach, ale nie odpuszczają walki o udział w play-off. Ich forma zaprezentowana w ostatnich domowych spotkaniach, pozwala wierzyć nawet w walkę o medale. We Wrocławiu w tym sezonie już dwukrotnie zmieniano trenera, a ostatnia roszada na tym stanowisku miała miejsce kilkanaście dni temu. Miejsce Jacka Winnickiego zajął Miodrag Rajković, z którym Legia rozmawiała jeszcze w lutym.



Śląsk aktualnie ma bilans 14-12 i ma tylko o jedną porażkę więcej od legionistów. Ponadto WKS ma na swoim koncie wysoką wygraną z Legią z pierwszej rundy, co oznacza, że w przypadku naszej porażki we wtorek, może przegonić nas w tabeli na koniec sezonu zasadniczego. Śląsk pod wodzą Rajkovicia rozegrał jak dotąd dwa spotkania i oba kończyły się dogrywkami. Najpierw WKS przegrał z Anwilem Włocławek 82:96, a kilka dni później pokonał Stal Ostrów 103:95. W tym drugim meczu wydawało się, że wrocławianie zdołają zapewnić sobie wygraną w regulaminowym czasie, ale w końcówce pozostawili zbyt wiele przestrzeni na obwodzie graczom "Stalówki", co skutkowało celnymi trójkami. W doliczonym czasie, WKS wykazał się jednak większą determinacją. Świetne spotkanie, pomimo słabej skuteczności z dystansu (3/12 za 3 pkt.) rozegrał Marek Klassen - kanadyjski rozgrywający zaliczył 17 punktów i 11 asyst. Klassen kilka miesięcy temu był jednym z graczy, którego do swojej drużyny rozważała również Legia, ale ostatecznie miejsce Pipesa zajął Loren Jackson. We wtorek na pewno obaj zawodnicy toczyć będą na parkiecie wiele pojedynków jeden na jeden. W bardzo dobrej dyspozycji w ostatnich tygodniach jest serbski podkoszowy Śląska, Dušan Miletić. Ze Stalą zdobył 22 punkty, trafiając 8/10 z gry, a także zaliczył 11 zbiórek i 6 (!) bloków. Średnio w całym sezonie notuje 12.0 pkt., 6.1 zb. i 1.9 bloku na mecz.







Do gry przeciwko Legii na pewno nie będzie gotowy Łukasz Kolenda - rozgrywający Śląska, który w tym sezonie najpierw pauzował przez parę miesięcy lecząc jeden uraz, a niedługo po powrocie na parkiet, okazało się, że konieczna będzie jeszcze 3-miesięczna przerwa, z powodu urazu stawu kolanowego, której doznał w rywalizacji z Dzikami. W ostatnim meczu ze Stalą nie zagrał co prawda Jakub Nizioł, ale skrzydłowy powinien być gotowy na rywalizację z Legią. Niespełna 28-letni zawodnik, który w przeszłości występował w naszym klubie (w sezonie 2019/20), od przyszłego sezonu chciałby występować na zagranicznych parkietach. Nizioł potrafi zarówno nieźle rzucać z dystansu, jak i dynamicznie wchodzić w strefę podkoszową i kończyć akcje w efektowny sposób. W tym sezonie notuje średnio 10.7 pkt. na mecz.



Liczbę zmian kadrowych w Śląsku aż trudno zliczyć. Dość powiedzieć, że w jego barwach, na parkietach ligowych, w tym sezonie wystąpiło aż 20 zawodników. Niektórzy, jak Jawun Evans, czy Franco Ferrari zaliczyli jedynie jednomeczowe epizody. Spośród graczy pozyskanych w ostatnim czasie, bardzo szybko swoje minuty wywalczył Angel Nunez. Występujący na pozycji silnego skrzydłowego zawodnik, który w ciągu czterech tygodni rozegrał 5 spotkań (śr. 25 min.), zdobywa 12.0 pkt. na mecz i notuje 4.0 zbiórki. Amerykanin w obecnym sezonie wystąpił w czterech meczach FIBA Europe Cup w barwach barwach cypryjskiego Keravnos Strovolou, a następnie wrócił do USA, gdzie trenował z ekipą Gonzagi. Jak się okazuje jego dyspozycja jest naprawdę niezła, co potwierdzają ostatnie występy, w tym skuteczność za 3 pkt. na poziomie 46.7 procent.



Bardzo ważną postacią Śląska jest Hassani Gravett - mogący grać na pozycjach 1 i 2, często bierze na siebie odpowiedzialność w kluczowych akcjach, a średnio w ciągu blisko 26 minut spędzanych na parkiecie, notuje 10.6 pkt. i 2.8 asysty. Oprócz Nizioła, zawodnikiem z polskim paszportem, który najwięcej wnosi do gry zespołu jest Daniel Gołębiowski, którego doskonale pamiętają fani Legii z grudniowego spotkania na Bemowie, kiedy zdobył 34 punkty (rekord kariery), trafiając 6/11 za 3 pkt. Średnio w tym sezonie Gołębiowski notuje 10.8 pkt. (35% za 3). Z polskiej rotacji ważne role odgrywają jeszcze przede wszystkim Mateusz Zębski (śr. 19,5 min. i 5.5 pkt.) oraz Aleksander Wiśniewski (śr. 15 min., 3.2 pkt.). W strefie podkoszowej, gdzie Śląsk zapewne będzie szukał swoich przewag przy okazji meczu z Legią, trener Rajković ma do dyspozycji, oprócz wcześniej wymienionego Mileticia i Nuneza, także Ukraińca Andria Voinalovycha (śr. 7.6 pkt. i 2.8 zb.) oraz Białorusina, Artsioma Parakhouskiego (śr. 6.7 pkt., 5.1 zb.).



Śląsk w tym sezonie występował również w rozgrywkach EuroCupu. Tak jak przed rokiem, wyniki osiągane w tych mocnych rozgrywkach nie były najlepsze, na co wpływ z pewnością miała trudna sytuacja kadrowa zespołu. Przez cały sezon ligowy, wrocławianie swoje spotkania rozgrywali w mniejszej hali Orbita, a dopiero niedawno przenieśli się do znacznie większej hali Stulecia. Tam właśnie zagrali mecze z Anwilem i Stalą, i tam też podejmować będą Legię.



Legia do meczu we Wrocławiu przystępować będzie po trzech kolejnych zwycięstwach. Legioniści wygrali kolejno z Sokołem (+11), MKS-em Dąbrowa Górnicza (+13) oraz GTK Gliwice (+5). W tym ostatnim meczu kapitalnie zaprezentował się Christian Vital, zdobywca 36 punktów (w tym 5/5 za 3 pkt.), a po raz kolejny bardzo dobre spotkanie rozegrał Michał Kolenda (15 pkt. w Gliwicach, 6/8 z gry i aż +14 z nim na parkiecie). "Zieloni Kanonierzy" mieli problemy w strefie podkoszowej, szczególnie wobec nieobecności na parkiecie Dariusza Wyki, a także pięciu przewinień (w ciągu zaledwie 13 minut) Jamajczyka, Tyrana De Lattibeaudiere'a. Kapitan Legii powinien być gotowy do gry we Wrocławiu, a sztab szkoleniowy na pewno liczy na wysoką dyspozycję zarówno wspomnianego Tyrana, jak i najlepszego strzelca Legii spośród wysokich - Arica Holmana, a także Josipa Sobina i Grzegorza Kulki. Legia miała wyjątkowo dużo czasu, bo aż 11 dni na przygotowanie się do tego meczu.



Legioniści do końca sezonu zasadniczego mają do rozegrania cztery mecze, w tym trzy na wyjazdach. Każde z tych spotkań podopieczni Marka Popiołka traktują jako rywalizację o być albo nie być w fazie play-off. W pierwszym meczu obu drużyn rozegranym jesienią na Bemowie, górą byli wrocławianie, grający w mocno osłabionym składzie, którzy zwyciężyli 98:82. W minionym sezonie, rozegraliśmy aż 6 spotkań ze Śląskiem. Najpierw w sezonie zasadniczym WKS zwyciężył dwukrotnie, a następnie w półfinale play-off, ekipa z Dolnego Śląska zwyciężyła 3:1. Rok wcześniej obie drużyny mierzyły się w wielkim finale, którego stawką było mistrzostwo Polski - wtedy Śląsk zwyciężył serię 4:1. Jedyna wygrana legionistów co prawda miała miejsce we Wrocławiu, ale w hali Orbita. Z kolei w sezonie 2020/21, Legia ze Śląskiem rywalizowała o brązowy medal podczas tzw. "bańki" w Ostrowie Wielkopolskim - wtedy po dogrywce w trzecim, decydującym meczu, była ekipa dowodzona przez Olivera Vidina. Ostatnia wygrana Legii w hali Stulecia miała miejsce dwa lata temu - 12 marca 2022 roku, nasz zespół zwyciężył 91:78, a wygrana na trudnym terenie była zwiastunem świetnej końcówki sezonu w naszym wykonaniu, zakończonego srebrnymi medalami MP. Szczerze wierzymy, że we wtorek również będziemy mieli powody do zadowolenia, a zawodnicy nabiorą wiary w udany finisz rozgrywek 2023/24.



Początek wtorkowego meczu Śląska z Legią zaplanowano na godzinę 20:00. W sprzedaży są jeszcze wejściówki na to spotkanie, choć można się spodziewać, że ostatecznie na trybunach zasiądzie komplet publiczności. Bezpośrednią transmisję pokaże Polsat Sport Extra.



WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Liczba wygranych/porażek: 14-12

Liczba wygranych/porażek u siebie: 8-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,5 / 82,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,6%



Skład: Hassani Gravett, Marek Klassen, Łukasz Kolenda, Oskar Jakub Hlebowicki (rozgrywający), Aleksander Wiśniewski, Mateusz Zębski, Kuba Piśla (rzucający), Daniel Gołębiowski, Jakub Nizioł, Saulius Kulvietis, Mikołaj Adamczak, Przemysław Kociszewski, Szymon Nowicki, Angel Nunez, Wojciech Siembiga, Michał Sitnik, Andrii Voinalovych (skrzydłowi), Dušan Miletić, Artsiom Parakhouski (środkowi)

trener: Miodrag Rajković, as. Adrian Mroczek-Truskowski, Wojciech Walich, Maksym Papacz



Przewidywana wyjściowa piątka: Marek Klassen, Hassani Gravett, Daniel Gołębiowski, Angel Nunez, Dušan Miletić.



Najwięcej punktów: Dušan Miletić 313 (śr. 12,0), Hassani Gravett 266 (10,6), Daniel Gołębiowski 260 (10,8), Marek Klassen 140 (12,7), Angel Nunez 60 (12,0).



Ostatnie wyniki: MKS (w, 82:80), GTK (d, 80:75), Arka (d, 88:79), King (d, 60:83), Anwil (w, 80:74), Start (w, 102:85), Zastal (d, 77:66), Dziki (d, 78:72), Czarni (w, 78:53), Spójnia (d, 75:69), Stal (w, 108:51), Legia (w, 82:98), Twarde Pierniki (w, 78:75), Trefl (d, 66:87), Sokół (w, 84:91), MKS (d, 72:76), GTK (w, 86:87), Arka (w, 78:117), King (w, 89:84), Anwil (d, 82:96), Start (d, 97:95), Zastal (w, 76:80), Dziki (w, 71:80), Czarni (d, 67:65), Spójnia (w, 93:67), Stal (d, 103:95).

EuroCup: Mincidelice JL Bourg en Bresse (w, 90:74), U-BT Cluj-Napoka (d, 67:70), Buducnost Podgorica (w, 103:89), Aris Saloniki (d, 63:80), ratiopharm Ulm (w, 108:103), Dolomiti Trento (d, 75:84), Dreamland Gran Canaria (w, 81:77), Lietkabelis Panevezys (d, 71:75), Turk Telekom Ankara (w, 71:80), Mincidelice JL Bourg en Bresse (d, 63:72), U-BT Cluj-Napoka (w, 80:76), Buducnost Podgorica (d, 79:80), Aris Saloniki (w, 93:71), ratiopharm Ulm (d, 100:88), Dolomiti Trento (w, 85:79), Dreamland Gran Canaria (d, 68:92), Lietkabelis Panevezys (w, 91:75), Turk Telekom Ankara (d, 70:86).



Ostatnie mecze obu drużyn:

10.12.2023 Legia Warszawa 82:98 Śląsk Wrocław

27.05.2023 Legia Warszawa 63:65 Śląsk Wrocław (półfinał play-off)

25.05.2023 Legia Warszawa 78:55 Śląsk Wrocław (półfinał play-off)

21.05.2023 Śląsk Wrocław 71:57 Legia Warszawa (półfinał play-off)

19.05.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (półfinał play-off)

21.01.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa

29.09.2022 Legia Warszawa 63:76 Śląsk Wrocław

27.05.2022 Śląsk Wrocław 90:77 Legia Warszawa (finał play-off)

24.05.2022 Legia Warszawa 63:66 Śląsk Wrocław (finał play-off)

22.05.2022 Legia Warszawa 74:81 Śląsk Wrocław (finał play-off)

19.05.2022 Śląsk Wrocław 85:88 Legia Warszawa (finał play-off)

17.05.2022 Śląsk Wrocław 76:72 Legia Warszawa (finał play-off)

12.03.2022 Śląsk Wrocław 78:91 Legia Warszawa

06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (o brąz, w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (o brąz, w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (o brąz, w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (PLK)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (PLK)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (PLK)

17.01.2016 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (I liga)

11.10.2015 Legia Warszawa 69:59 Śląsk II Wrocław (I liga)

17.10.2012 Legia Warszawa 61:84 Śląsk Wrocław (PP)

11.02.2006 Śląsk II Wrocław 59:62 Legia Warszawa (II liga)

22.10.2005 Legia Warszawa 93:75 Śląsk II Wrocław (II liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 29-16

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 13-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,5 / 82,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,8%



Skład: Loren Jackson, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński, Kacper Gordon (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Tyran De Lattibeaudiere, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Marek Popiołek, as. Maciej Jamrozik, Maciej Dudzik



Przewidywana wyjściowa piątka: Loren Jackson, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 485 (śr. 20,2), Aric Holman 360 (14,4), Raymond Cowels 267 (śr. 10,3), Michał Kolenda 2672 (10,7), Loren Jackson 80 (11,4).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77), Spójnia Stargard (d, 89:78), Cbet Jonava (w, 77:101), Stal Ostrów Wlkp. (d, 88:96), Sporting Lizbona (w, 86:99), Arka Gdynia (w, 104:102), Start Lublin (w, 83:112), Trefl Sopot (w, 81:96), Stal Ostrów (w, 71:94), Twarde Pierniki Toruń (w, 70:83), Bilbao Basket (d, 83:64), Trefl Sopot (d, 70:85), Bilbao Basket (w, 81:53), Sokół Łańcut (w, 71:82), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 93:86), GTK Gliwice (w, 100:105).



Termin meczu: wtorek, 9 kwietnia 2024 roku, g. 20:00

Adres hali: Wrocław, ul. Wystawowa 1 (hala Stulecia)

Pojemność hali: 5242 miejsca

Cena biletów: 42,20 zł, 47,35 zł, 52,50 zł, 62,80 zł (ulgowe) oraz 52,50 zł, 57,65 zł, 62,80 zł, 73,10 zł, 207 zł, 258,50 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra