19-21.04: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 19 kwietnia 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę pełny stadion przy Łazienkowskiej dopingować będzie Legię w meczu ze Śląskiem. W sobotę zachęcamy do wspierania sekcji - najpierw o 14:00 derbowy mecz zagrają rugbiści z AZS-em AWF, następnie o 17:30 koszykarze podejmować będą Anwil w hali na Bemowie, a na koniec futsaliści w ostatnim meczu sezonu zasadniczego zagrają z Rekordem Bielsko-Biała. W poniedziałek derbowe spotkanie ze Stomilem zagra Olimpia Elbląg. Rugbistki Legii w sobotę zagrają w Rudzie Śląskiej VII, przedostatni turniej mistrzostw Polski w sezonie 2023/24.



Legia II zmierzy się na wyjeździe z Unią Skierniewice.



Na Mistrzostwach Europy Seniorów w boksie, które odbywać się będą w Belgradzie, startować będą dwaj zawodnicy Legii - Jakub Sulęcki (kat. -60kg) oraz Mateusz Grejber (-67kg).



Koszykarze Legii wezmą udział w turnieju półfinałowym Mistrzostw Polski do lat 17, który odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim. Dwie najlepsze drużyny awansują do finałów MP w tej kategorii wiekowej. Pięcioboiści Legii wystartują w zawodach Pucharu Świata w Ankarze - Małgorzata Karbownik, Łukasz Gutkowski i Daniel Ławrynowicz.



Rozkład jazdy:

19.04 g. 18:00 Polonia Warszawa - Zagłębie Sosnowiec

19.04 g. 18:00 Korona Kielce - Radomiak Radom

20.04 g. 12:00 Resovia - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet, I liga]

20.04 g. 14:00 AZS AWF Warszawa - Legia Warszawa [rugby, ul. Marymoncka 34]

20.04 g. 14:30 CWKS Legia Warszawa - Legionovia III Legionowo [A klasa][ul. Marymoncka 42]

20.04 g. 16:00 Forty Piątnica - Legia Ladies [piłka nożna kobiet, III liga]

20.04 g. 16:30 FC Den Haag - FC Eindhoven

20.04 g. 17:00 Unia Skierniewice - Legia II Warszawa

20.04 g. 17:30 Legia Warszawa - Anwil Włocławek [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

20.04 g. 18:00 Legia Warszawa - Rekord Bielsko-Biała [futsal, ul. Gładka 18]

21.04 g. 17:30 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

22.04 g. 18:15 Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn



Młodzież:



Na pierwszy plan wysuwa się mecz na szczycie w CLJ U19 z Lechem Poznań, który dla Legii tracącej od lidera 5 pkt jest bodaj ostatnią realną okazją na odzyskanie szans w walce o mistrzostwo Polski.



19.04 g. 14:00 Legia U15 - Jagiellonia Białystok 09 [CLJ U15][LTC 7]

19.04 g. 16:00 Legia U19 - Lech Poznań [LTC 8]

20.04 g. 10:00 Legia U14 - Znicz Pruszków 10 [LTC 7]

20.04 g. 10:00 RKS Okęcie Warszawa 11 - Legia LSS U13B [ul. Radarowa 1]

20.04 g. 11:00 UKS Varsovia 11 - Legia U13 [ul. Międzyparkowa 4]

20.04 g. 12:00 Legia U17 - Wisła Kraków 07 [LTC 5]

20.04 g. 13:00 Legia LSS U13A - MKS Grochovia Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3]

20.04 g. 16:00 Legia U8 - WBS BVB Warszawa 16 [ul. Łazienkowska 3]

20.04 g. 16:00 SEMP Ursynów 13 - Legia U11 [ul. Koncertowa 3]

20.04 g. 19:00 Agape Białołęka 08 - Legia LSS U16 [ul. Marymoncka 42]

20.04 g. 19:15 Legia LSS U15 - FFK Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3]

21.04 g. 10:00 Kosa Konstancin 12 - Legia U12 [Konstancin-Jeziorna, ul. Bielawska 78]

21.04 g. 10:00 MKS Polonia II Warszawa U12 - Legia LSS U12 [ul. Konwiktorska 6]

21.04 g. 14:30 UKS Irzyk Warszawa - Legia U10 [ul. Irzykowskiego 1a]

20.04 g. 15:00 Znicz Pruszków 08 - Legia U16 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]



Turniej półfinałowy mistrzostw Polski w koszykówce U-17 (Ostrów Wlkp., SP2):

19.04 g. 19:15 Orlen Akademia BM Stal Ostrów Wlkp. - Profbud Legia Warszawa

20.04 g. 16:00 Profbud Legia Warszawa - Grupa Strategia Gim92 Warszawa

21.04 g. 10:30 Profbud Legia Warszawa - GTK Gliwice



Terminarz meczów Legii w VII turnieju MP rugby kobiet (Ruda Śląska, ul. Bytomska 13):

20.04 g. 13:00 Legia Warszawa - RC Arka Gdynia

20.04 g. 13:40 Legia Warszawa - Mazovia Mińsk Maz.

20.04 g. 14:40 Półfinał I

20.04 g. 15:00 Półfinał II

20.04 g. 15:20 Mecz o 5. miejsce

20.04 g. 15:40 Mecz o 3. miejsce

20.04 g. 16:00 Finał