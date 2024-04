Rugby kobiet: Legia wygrała turniej w Rudzie Śląskiej!

Drużyna Legii Warszawa wygrała VII turniej mistrzostw Polski rugby 7 kobiet, który w sobotę odbył się się w Rudzie Śląskiej. W finale legionistki pokonały Biało-Zielone Ladies Gdańsk 12-10. Do końca sezonu pozostał jeszcze jeden turniej, któy zostanie rozegrany 4 maja w Gdańsku. Legia zajmuje 2. miejsce w klasyfikacji generalnej, liderkami są gdańszczanki.

Mądrala 0,7 - 42 minuty temu, *.akamaitechnologies.com Poprawcie tekst skoro Legia wygrała to nie może być 10-12 :) odpowiedz

