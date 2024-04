Komentarze (10)

ja - 16 minut temu, *.play-internet.pl gdzie komentarze ze Josue to czlapak? odpowiedz

ja - 27 minut temu, *.play-internet.pl Marciniak co ? ty wiesz co odpowiedz

ja - 31 minut temu, *.play-internet.pl i niech Legia przedluzy kontrakt z Josue, bo na kapustce wiecznie kontuzjowanym to Legii nie zbuduja odpowiedz

ja - 33 minuty temu, *.play-internet.pl nie ma kontraktu niema grania to z ribeiro odpowiedz

Krzeszczu - 47 minut temu, *.bredband2.com Jaga zaczela bardzo powaznie... odpowiedz

wdW - 50 minut temu, *.t-mobile.pl najważniejszy mecz w sezonie ja k do tej pory,wszystkie mecze już będą najważniejsze w tym sezonie dopóki będziemy wygrywać,Panowie trzeba spiąć dupska i dać z siebie wszystko ,to juz nie jest zwykły mecz to ma być wojna i trzeba dać z siebie wszystko ,wszystko co najlepsze:) odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl Co z Ribeiro odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jazda z nimi na pełnej k. Kiełbasy do góry i golimy frajerów! Dzisiaj wygramy bo musimy liczyć na mistrza Polski! Jazda ukochana ma jazda LEGIA WARSZAWA! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Moja 11.

......................... Hładun .................

Pankov ... Augustyniak ... Kapuadi ... Kun

................. Elitim ... Kapustka .............

Morishita .... Josue .... Gual

...................... Pekhart .......................

LEGIA Mistrz !

3:1 odpowiedz

Krzysztof - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Legia Warszawa.



odpowiedz

