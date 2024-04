Komentarze (56)

Szpic - 6 godzin temu, *.chello.pl Tym razem za ten remis (jak porażka) nie obwiniałbym ani zawodników, bo widać było walkę, ani trenera, bo nie miał praktycznie żadnego wartościowego zmiennika na ławce, co przy kolejnym urazie (Ribeiro) całkowicie obnaża błędną politykę transferową klubu (czyt. J.Zielińskiego do spółki z Mioduskim). Zawodnikom z Białegostoku ewidentnie piłka nie przeszkadzała w grze (czego nie da się powiedzieć o niektórych "asach" Legii, np. Dias, Zyba czy Kun) dlatego zapewne zostaną mistrzem w tym sezonie. A Legia z tą kadrą to miejsce 5-6 to wszystko. odpowiedz

ja - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Szpic: w sedno odpowiedz

geds - 6 godzin temu, *.chello.pl Prowadząc i grając na własnym stadionie, grali jak wystraszone piz... byle wybić piłkę. Jakby grali z jakimś Bayernem w szczycie formy. Tak się zwykle kończy obrona Częstochowy. Runijać też dołożył swoje. Gdy trzeba było gonić wynik w końcówce, to my już byliśmy z Zybą, Rosołkiem i Diazem na boisku. odpowiedz

Kun - 6 godzin temu, *.. Nie mieliśmy w swojej historii gorszego trenera odpowiedz

Basior - 6 godzin temu, *.bellmts.net Tydzien temu napisalem zeby trener nie mieszal w skladzie. No i w pi.du. Zamieniac jednych z naszych najlepszych najlepszych zawodnikow na boisku na Jedrzejczyka???!!!, plus 2-ch no namow , to sabotaz w czyystej postaci. Kosta....won z Legii! odpowiedz

Luk - 6 godzin temu, *.timplus.net Jak można grać na wynik przy 1:0 od 30 minuty... stracone pkt.

W sumie jeszcze do końca pierwszej połowy jakby coś próbowali, ale po rozmowie w szatni z trenejro to już oddanie pola gry jadze, a raczej oddanie pkt. Walczymy o mistrza... dobre sobie.

Bez względu na końcowy rezultat po sezonie nowy trener, którego powinno się już szukać odpowiedz

Antek - 7 godzin temu, *.. Rumakiem i kosta nasi daleko nie pogalopują odpowiedz

Zły - 7 godzin temu, *.chello.pl ostatnio ukazał sie artykuł ile kasy przeszło nam koło nosa za młodzików których oodaliśmy za czapke gruszek,trzba sobie szczerze odpowiedziec ze z tymi sternikami bedzie tylko disco polo,to są twarze nieudacznictwa i tyle,czesc,dobranoc. odpowiedz

Gniazdo - 7 godzin temu, *.vodafonedsl.it Kurna, jak tam można. Jak mamy w tym sezonie dochrapać się czegoś jak żadna końcówka meczu nie jest grana na 100%. Wkur… jestem odpowiedz

Realista - 7 godzin temu, *.orange.pl Miało być pięknie, a wyszło jak ostatnio wychodzi odpowiedz

MAKEN - 7 godzin temu, *.151.165 Nasz trener osłabia drużynę. Swoimi beznadziejnymi decyzjami zrobił z Legii ekipę, która remisuje z wieśniakami na własnym stadionie. odpowiedz

Piotrek - 7 godzin temu, *.gigainternet.pl Czy oni nie mogą wytrzymać gry 90 minut w tym samym składzie? Noż kuria, przecież my nie mamy ławki rezerwowych. Wywalić Niemca i znowu budować wszystko od nowa, ehhh odpowiedz

Zły - 7 godzin temu, *.chello.pl zmiany,zmiany,zmiany,szkoda ze trenera nie da sie zmienic np. w 60 min odpowiedz

matus007 - 7 godzin temu, *.centertel.pl Ale jeszcze jest szansa gramy dalej odpowiedz

świerkowy - 7 godzin temu, *.orange.pl Rosołek miej odrobinę honoru i odejdź z Legii. i zabierz swoją dziewczynę Koste odpowiedz

Zły - 7 godzin temu, *.chello.pl Popatrzcie co robił Jędza chyba nedza przy stracie bramki krył samego siebie,Rosołek 25 min i nic kompletnie na +,kostka zmianami rozwalil morale zepolu ,urwa mac wypie....ać.ta ostatnia niedziela odpowiedz

Sobal 74 - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Jak oni grają na stojaka tylko się bronią jaga była lepsza a nasze grajki poprostu żenada odpowiedz

Pusia - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Pozdrawiam chodzących na stadion i nabijających kieszeń miodka, brawo frajerzy! odpowiedz

Wwa - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Pusia: frajer to sam/a jesteś i poszukaj w rodzinie. odpowiedz

PanTrener - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Gil Dias to sie nie nadaje nawet na rezerwy, nie wiem po co go trzymaja w skladzie. Nie wiem jak mozna być tak ślepym zeby nie widziec ze to najslabszy zawodnik zaraz obok Rosołka i Pekharta i calej linii obrony nie licząc Augustyniaka odpowiedz

Siwy Częstochowa - 7 godzin temu, *.tvksmp.pl Zaj...ć te k... piłkarzyki co im się nic nie chcę wypie...ć z tego klubu odpowiedz

Prawdziwy kibic - 7 godzin temu, *.plus.pl Ten jeb...y trener jest jak Rudy z wiejskiej

Też Niemiec i też sabotuje odpowiedz

Luki - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Nieudacznicy i obstawiacze odpowiedz

majuś - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Czekamy na dymisję trenera odpowiedz

Zmainy!zmiany!zmiiiaaanyy! - 7 godzin temu, *.02.net ZMIANY to kryminał..od zdjécia Pestova wszystko sie rypło Gual jedyny co może jewzcze ustrzeLic zdjèty wchodzi antymistrz RosOLek Jesnak sztab trrrenerr do wymiany! odpowiedz

S.p.i.e.r.d.a.l.a.j Kosta - 7 godzin temu, *.plus.pl Daj nam już spokój. Wszystko przegrane - dramat odpowiedz

Pioter - 7 godzin temu, *.play-internet.pl A runjać zdejmuje Guala i wpuszcza Rosołka...no brak słów,i znowu trzy punkty w d..ie:( odpowiedz

Kraków hm - 7 godzin temu, *.102.126 Można ponazyc taka gra o mistrzostwie.

Dziękuje. odpowiedz

Arczi - 6 godzin temu, *.chello.pl Co tu komentować super zmiany i tyle znowu wszedł na boisko "syn" trenera i po co, minuty do wpłaty zaliczyć? Żenujące zmiany, lepiej byłoby bez nich odpowiedz

Brawo Kosta - 7 godzin temu, *.plus.pl Super zmiany trenerze udało Ci wszystko popsuć . odpowiedz

ja - 7 godzin temu, *.play-internet.pl @Brawo Kosta: kogo lepszego z tej ławki byś wpuścił odpowiedz

Pawel - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @ja: nikogo k... Gual miał siłę biegać, po ...uj ten rosołek odpowiedz

Kapuśniak - 7 godzin temu, *.aster.pl Hahaha wpuścił tego wirtuoza z nr 39 i za 3 minuty gola tracimy jprd odpowiedz

Pawel - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Ipo co po co po raz kolejny zmienia Guala który jest w gazie a wpuszcza Rosołka który nie ma kontaktu z piłką odpowiedz

Wwa - 7 godzin temu, *.orange.pl Nie maja genu zwyciestwa te nasze gwiazdy jak zwykle frajersko dostaja bramke odpowiedz

EU07 - 6 godzin temu, *.plus.pl @Wwa: ale za to mają Legijne DNA odpowiedz

Szary - 7 godzin temu, *.vectranet.pl brawo dla trenera za zmiany dzięki za cały z..... sezon odpowiedz

Kibic - 7 godzin temu, *.plus.pl Kosta mistrz!!!!!! Brawooooo mistrz przegrany !!!!! Brawo!!!!!! odpowiedz

Januszek - 7 godzin temu, *.chello.pl Macie swojego rosolka…. Presing… odpowiedz

Wwa - 7 godzin temu, *.orange.pl Zamiast dazyc do wyzszej wygranej graja na czas przeciez przegrali 2:0 w Bialymstoku odpowiedz

WdW - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl szkoda że Josue tak nie grał jak nie był przed końcem kontraktu,koleś ma wybitne(klasa światowa i to bez przesady) te podania tylko ze przez cały sezon człapał i był hamulcowym a nagle jak kontrakt trzeba przedłużyć to mu się grać zachciało,no ale lepiej późno niż wcale odpowiedz

robal - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Nie chce psuć dobrych nastrojów ale ten Czelhaka to biegające nieszczęście. Co kontakt z piłką to problem i zagrożenie odpowiedz

Antek - 7 godzin temu, *.. Messi nabawi się kompleksu josule Żewłakow przestań odpowiedz

Michał - 8 godzin temu, *.plus.pl Jazda z k....mi Hej LEGIA jazda z nimi. Wygramy wygramy wygramy..... tamtych pokonamy i po mistrzostwo Polski! Jazda z nimi. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Krzeszczu - 8 godzin temu, *.bredband2.com No i Marc marca golá :-)

Brawo Marc! odpowiedz

ja - 8 godzin temu, *.play-internet.pl gdzie komentarze ze Josue to czlapak? odpowiedz

ja - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Marciniak co ? ty wiesz co odpowiedz

ja - 8 godzin temu, *.play-internet.pl i niech Legia przedluzy kontrakt z Josue, bo na kapustce wiecznie kontuzjowanym to Legii nie zbuduja odpowiedz

ja - 8 godzin temu, *.play-internet.pl nie ma kontraktu niema grania to z ribeiro odpowiedz

Krzeszczu - 9 godzin temu, *.bredband2.com Jaga zaczela bardzo powaznie... odpowiedz

wdW - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl najważniejszy mecz w sezonie ja k do tej pory,wszystkie mecze już będą najważniejsze w tym sezonie dopóki będziemy wygrywać,Panowie trzeba spiąć dupska i dać z siebie wszystko ,to juz nie jest zwykły mecz to ma być wojna i trzeba dać z siebie wszystko ,wszystko co najlepsze:) odpowiedz

Legionista - 9 godzin temu, *.net.pl Co z Ribeiro odpowiedz

Michał - 9 godzin temu, *.plus.pl Jazda z nimi na pełnej k. Kiełbasy do góry i golimy frajerów! Dzisiaj wygramy bo musimy liczyć na mistrza Polski! Jazda ukochana ma jazda LEGIA WARSZAWA! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Stanisław - 6 godzin temu, *.net.pl @Michał: boli kicha? odpowiedz

MonsteR (L) - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11.

......................... Hładun .................

Pankov ... Augustyniak ... Kapuadi ... Kun

................. Elitim ... Kapustka .............

Morishita .... Josue .... Gual

...................... Pekhart .......................

LEGIA Mistrz !

3:1 odpowiedz

Krzysztof - 10 godzin temu, *.centertel.pl Legia Warszawa.



odpowiedz

