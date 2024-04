Runjaić: Gual sam poprosił o zmianę

Nie ukarałem Jurgena Celhaki za wizytę w nocnym klubie. Zagrał w rezerwach, wygrali. Jest młodym mężczyzną, zespół miał 3 dni wolnego, dlaczego nie mógłby wyjść i poświętować. Bardziej mnie martwią ludzie, którzy robią zdjęcia i je wysyłają. To świadczy o naszym społeczeństwie. Nie zrobił niczego złego. Gil Dias niedawno został ojcem, może to świętowali. W wolnym czasie mogą robić co chcą, jechać gdzie chcą, jeśli dają z siebie na boisku to, czego od nich oczekujemy. Dla mnie nie ma tematu. Teraz odwiedził mnie kolega z Niemiec, z którym znamy się od czasów szkolnych. Zawsze wygrywaliśmy, kiedy przyjeżdżał, dziś to nie zadziałało. Byłem z nim wczoraj na kolacji, wypiliśmy piwo, wino. W czym problem? To nigdy nie był poważny temat dla mnie i zespołu. Zmiana Guala Gual dał znak, że jest zmęczony i potrzebuje zmiany. Nie był zły, zagrał dobrze, strzelił piękną bramkę. To Gual, którego chcemy oglądać, był aktywny, widać, że jego forma rośnie. Po tym meczu wszyscy byli rozczarowani wynikiem i tym, jak straciliśmy bramkę. Mam bliską relację z pilkarzami i komunikujemy się na bieżąco. Pankov też dał znać, że chce zmiany. Jest chory, musiałem to uszanować. Yuri Ribeiro poczuł ból w prawej łydce podczas wczorajszego treningu i nie był w stanie dziś zagrać. Cele Nasz cel to wygrać wszystkie mecze do końca sezonu. Nie będzie łatwo, w tabeli jest ciasno. Na pewno musimy dać z siebie maksimum. Wszystko jest możliwe, ale Jagiellonia wygląda stabilnie. Dla mnie to póki co zespół sezonu. Mają dobry skład, silną ławkę, dobrą strategię i terminarz. Dla mnie po tym meczu są głównym faworytem do mistrzostwa, ale wiele rzeczy może się jeszcze wydarzyć. Musimy wszyscy razem włożyć pełne zaangażowanie, żeby wyciągnąć z pozostałych meczów maksimum. Opcja najgorsza, opcja minimum to miejsce w top 3.

Kosta Runjaić (trener Legii): Myślę, że generalnie to był ciekawy mecz dla kibiców. Obie drużyny grały ofensywnie, chciały strzelać bramki. Zdobyliśmy pięknego gola, mieliśmy potem szanse na drugą bramkę, ale nie wyszło. Drugiej połowy nie zaczęliśmy tak, jak powinniśmy, ale jest to związane z poziomem i jakością, jakie prezentuje Jagiellonia. Zaczęliśmy się bronić, moim zdaniem za mocno i za głęboko, ale nadal mieliśmy szanse na gola. Znów straciliśmy bramkę w łatwy sposób. Dla Jagiellonii 1-1 to dobry wynik, dla nas nie. Mamy jeszcze 7 meczów, będziemy chcieli wygrać je wszystkie.

Trampek - 2 godziny temu, *.125.113 Krecia robota !!! Wiadomo czyja !!! odpowiedz

kzls - 2 godziny temu, *.hapay.pl Gual prosil o zmiane? A Gual twierdzi, ze to decyzja trenera xd



Te zmiany, po co? na co? Zwlaszcza ten Rosolek? boszzz, zycze mu jak najlepiej, ale zdala od Legii - to jest antytalencie, jakim cudem utrzymuje sie tyle czasu w L?



1:0 i zmiana taktyki na całkowitą defensywę.. po co? na co?



Kolejny mecz w d..pę na własne zyczenie odpowiedz

ty jesteś trenerem (miejmy nadzieję, że jeszcze niedługo) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Po zmianach znowu się wszystko posypało odpowiedz

Marco(L)io - 2 godziny temu, *.tre.se Widac,ze facet ma sie dobrze!

Troche to wyglada tak,jak by to go wszystko,ch.. obchodzilo...

On jest zadowolony po meczu,po ktorym,ja malo nie roz...alem tv...

a dlaczego?

Ano dlatego,ze jak zmienia najlepszego na najgorszego,to powiedzialem wszystkim,co ze mna ogladali,modlcie sie,zeby utrzymali ten wynik!!!

Niestety,chyba tylko 2 minuty wystarczyly,zeby po wejsciu zakaly tej druzyny,wszystko sie spie...ilo!!!

A jescze nie tak dawno,mielismy podobna sytuacje...

Mecz z korona,prowadzimy 3-1,co robi pseudotrener?Ano,sciaga najlepszego na boisku,kogo wprowadza???.......

Ile razy mozna robic cos takiego,bedac trenerem Legii?

Moze raz,bo kazdemu sie moze zdarzyc!

Ale powtarzac to?

No,nie!!!

To nie ten adres i nie ten Klub!!!

Dla mnie, ten trener,dzisiaj,definitywnie sie skonczyl!!! odpowiedz

Miasto d.piarza Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Celem Legii na ten sezon nie było MP, taka prawda niestety odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Danke für alles. tak to i ja byłbym lepszym " trenerem" szkoda gadać. W wywiadzie po meczu cieszy michę i nie wiem z czego. W Legii dziadu Mioduski Trener musi mieć jaja jak Okuka czy Czerczesow czy Śp. Pan Janusz Wójcik. Jak widać przez wiele wiele wiele lat. Do roboty Dziady od brania tylko pieniędzy. Wszyscy od właściciela po " dyrektora" i piłkarzy tak zwanych

... Np. Rosołek Diaz Kun Pekhart Tobiasz Gual Kramer Burch Celhaka i kilku innych. odpowiedz

Kowal - 3 godziny temu, *.orange.pl Kosta nie wiesz gdzie jesteś! W Legii się gra o mistrzostwo a ty poprostu Legię dopisz dając z siebie minimum. Będąc w Szczecinie mając szansę na mistrzostwo jeździłeś układać się z Legią do Warszawy zamiast przygotowywać do ostatnich meczy. To świadczy o Tobie. Masz drużynę w d...e. Realizujesz tylko projekt pt K Runaic. Żegnamy Pana. odpowiedz

Wiśniak - 3 godziny temu, *.com.pl Srutututu jak zwykle odpowiedz

Maras - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie mogę już go słuchać. Pekhart i Morishita też poprosili o zmianę? Jaga zaczęła gnieść- to fakt, ale nie wykreowali niczego. Drużyna była dobrze skupiona i grała w dobrym rytmie. Zmiany wyprowadziły chaos, który zaskutkował stratą gola. Ręce i jajca opadają... odpowiedz

Misiek75 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Panie Runjaic ,pan to chyba już nie wiesz co masz powiedziec panie ,po sezonie powinni mu podziękować ale też jest sprawą pana prezesa ,powinien odsprzedac udziały komuś kto zna się na futbolu i poprowadzi Legię na szczyt ,narazie pan prezes prowadzi ten klub na dno . odpowiedz

Robert60 - 4 godziny temu, *.160.163 Mecz przegrał trener swoimi zmianami. Wprowadzenie Zyba i Diasa bez sensu. Kapustka nie wrócił do obrony przy bramce i, w przeciwieństwie do poprzedniego meczu, tym razem niewiele wniósł do gry. Dodatkowo, Josue zamiast dążyć do zakończenia akcji pod bramką Jagielloni, zaczął grać na czas i wycofywać piłkę na własną połowę.

O puchary będzie bardzo ciężko. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 3 godziny temu, *.orange.pl @Robert60: kolego spójrz na screena z tej akcji. Naszych było 8 z bramkarzem 9 w polu karnym. Przy piłkarsch Jagi po 2 naszych. Oprócz ... strzelca który był sam i miał odsłoniętą całą bramkę. To naprawdę nie wina Kapustki

odpowiedz

Jordan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jesteś idiotą! odpowiedz

Filip - 4 godziny temu, *.sekocin.pl Chciałbym zaznaczyć, że Legia grająca w meczu o mistrza nie miała ani jednej kartki. Trochę to świadczy o zaangażowaniu, determinacji. Na jakim poziomie piłkarskim jesteśmy wyjaśniło Molde, także jak widać, że ani jedno, ani drugie nie działa jak należy. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.190.185 Gual to napastnik. Dostaje pilke i chca strzelac. Drybling Wojtka Kowalczyka na walizke. Nic dziwnego, ze sie męczy jak go, ku... a jego mac, wystawiasz na 10 zamiast w ataku i musi biegac w 10 stron ... odpowiedz

kosta0ut - 4 godziny temu, *.aster.pl To jaga miała w nogach 120 min w PP w tygodniu, ale to naszych grajków wszystko bolało? odpowiedz

WL - 4 godziny temu, *.orange.pl Dobiega rok opowiadania bajek tylko dla kogo a tym samym musi nastapic koniec !! odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Tragiczna jest ta piłkarska wiosna. Na 10 meczów 3 zwycięstwa. Olano okienko transferowe. Brakuje w drużynie jakości. Jak ruszy nowy sezon to dopiero kogoś sprowadzą żeby karnety dobrze schodziły.

Taki Rosołek to nabija tylko licznik występów i zero z niego pożytku. Jak by policzyć mu te wszystkie występy to wyszła by średnia z 12 minut na mecz, gol jeden na 24 mecze i asysta co 30 meczów.

Dias kolejne pieniądze wywalone w błoto. Celhaka to też gamoń jest. Nie ma kim tu grać. Zostawił bym na dzień dzisiejszy z 6 piłkarzy, którzy się nadają. Reszta to odpady. odpowiedz

WF - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Kosta out! odpowiedz

PLK - 4 godziny temu, *.156.70 @WF : I co?!!! Rumun?!!!! odpowiedz

Kaziu - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Aaaaa idź pan w ch…… odpowiedz

f - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Jeśli Dias daje z siebie na boisku tyle ile oczekuje tener to ja naprawdę się nie dziwię, że jest jak jest. odpowiedz

MiszaPraga - 5 godzin temu, *.plus.pl MINIMALISTO!!! odpowiedz

Kibic - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Wypad swoimi decyzjami Legia gra tragicznie odpowiedz

Paweł - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Co on pier…li odpowiedz

