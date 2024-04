Siemieniec: Wierzyliśmy do końca

Walczyliśmy, pokazaliśmy charakter i mentalność, za to dziękuję zawodnikom. Szczególne podziękowania także dla kibiców, którzy fantastycznie nas wspierali, nie tylko jeśli chodzi o liczbę, ale czuć było doping i wsparcie. Nie było im łatwo, bo przewaga liczebna Legii była znacząca, ale wspierali nas do końca.

Adrian Siemieniec (trener Jagiellonii): Na początek chciałem pogratulować zespołowi punktu. Za nami dwa bardzo trudne mecze jeśli chodzi o sferę mentalną i ciężar gatunkowy. Nie jest łatwo grać w Szczecinie w półfinale Pucharu Polski i w takim momencie walczyć o ligowe punkty przy Łazienkowskiej, zwłaszcza że do przerwy przegrywaliśmy 0-1. Nie jest łatwo wrócić do spotkania, ale zespół wierzył do końca, że możemy tu zapunktować.

L - 5 godzin temu, *.190.185 Tu jest wlasnie roznica. Oni wierza do konca, a my wierzymy ze uda sie wybronic. I czy to Jaga czy Korona, obrona Czestochowy. A moze sie uda przetrwac. Wstyd, zeby Legia miala taka mentalnosc... odpowiedz

Marco(L)io - 5 godzin temu, *.tre.se oczywiscie!

Zawsze trzeba wierzyc do konca!

Ale wiesz,ze dzisiaj pomogl ci nasz trener!!!

Nie wiem?Zaplaciliscie mu za te zmiany,ktore zrobil???

Nie pamietam,takiego sabotazu w Legii! odpowiedz

Amant - 5 godzin temu, *.plus.pl Koniec pieszczenia się z Runjaiciem i Zielińskim. odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.190.185 @Amant: a czym Zielinski zawinil? Niech robi transfery w lato. W zime gowno mozesz zrobic tak naprawde, bo nikt ci nie odda swoich podstawowych graczy a jakies odpady nam niepotrzebne. Zielinski teraz musi pokazac jaja i zmienic trenera po sezonie. Jak tego nie zrobi to wtedy bedzie mozna z nim jechac. odpowiedz

