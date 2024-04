Remis jak porażka

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Paweł Sokolnicki

Asystent: Bartosz Heinig

Techniczny: Wojciech Myć



Jeśli chodzi o zmiany ... - 2 godziny temu, *.tpnet.pl No i czy Kuchy nie przydałby się na ostatnie (przynajmniej) pół godziny ? Jego by ciągnęło do ataku , szarpnął by trochę . I dośrodkował by ostro , jak za dawnych lat . Albo prostopadłe podanie by dobrze wykonał do kogoś w okolice pola karnego , w Dwójce pokazał że nadal umie to robić . A w ogóle Kuchy może być też napastnikiem , wszechstronny jest . odpowiedz

Miasto d.piarza Rafałka - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ja dziś wygrałem odpowiedz

Żyleta - 3 godziny temu, *.aster.pl No tak dalej na trybunach idźmy w politykę. odpowiedz

Jerz z Potoku - 3 godziny temu, *.chello.pl Dzisiejszy remis to jak szósty rok samodzielnych rządów miodowego rozczochrańca. Cóż tu analizować Koledzy...?!

Ps.: nie dawajcie się manipulować Herro podobnym. Wasze zdanie, uczucia i doznania guzik interesują obecnych włodarzy Klubu. Dla nich się liczy tylko kasa płynąca na ich konta. "Miłośnicy" Legii opamiętajcie się !

Po mistrzowskie serdeczności (niech żyje popcorn, królewskie szczochy i tandetne kiełbaski) odpowiedz

Klama1916 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Trener Niemiec. Kapitan Portugalczyk. Zaciąg reszta świata. Rodowici Polacy muszą uczyć się wskazań trenera.. Po tylu latach Oni nie mówią w wywiadach po Polsku.. (rozumem łamana).. Młodych trenerów jest sporo i opaskę powinien mieć Polak :) a ty jest chaos.. Może się uda majstra zdobyć.. Ale kiedyś była walka.. Pozdrawiam odpowiedz

Tylko Legia - 3 godziny temu, *.orange.pl Czy widzieliście naszego Trenera w C+ po meczu? Przegrał mistrzostwo, zero wkur.... zero emocji, poprostu remis i tyle. Powiedział że będzie spał spokojnie. Cel powinien być postawiony jasno: Mistrz albo wypad z Legi! Zieliński nie dawno mówi że 2 miejsce też będzie ok. No to może przy dobrych wiatrach będzie 3.

Z tym Trenerem bez jaj nic nie osiągniemy,!

Trenerze dziękujemy za pracę, da Pan szansę innymi!!! odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Stado przepłacanych gamoni a nie drużyna piłkarska.

Dyrektor sportowy przespał okienko transferowe. Teraz wciska nam bajeczki o parametrach piłkarzy. Niech zabiera ze sobą Diasa i wypad.

odpowiedz

Wachtel - 4 godziny temu, *.chello.pl Czegoś nie rozumiem - może ktoś to wyjaśni. Na stronie Legioniści jest ankieta: Jak oceniasz pracę Kosty Runjaicia na stanowisku trenera Legii? Trener daje d..y a w wynikach tej ankiety zonk. Kto tam oddaje głosy? Zobaczcie sami. odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl @Wachtel:

No właśnie nie rozumiesz... wyniki tej ankiety to wynik kumulowany.

Oceny 5 i 6 pochodzą w tej ankiecie z czasów kiedy dobrze sobie radziliśmy w pucharach..m odpowiedz

Obstawiacz - 4 godziny temu, *.net.pl 72 minuta 1:0 . Kurs na remis 7. Pazie luzci.e sobie bazie. Nie poddawaj się.. odpowiedz

stabur - 4 godziny temu, *.plus.pl szkoda,że zszedł Celhaka, który - po raz kolejny - dobrze zabezpieczał tyły odpowiedz

MICHAŁ - 4 godziny temu, *.com.pl KOLEJNY RAZ LEGIA PROWADZIŁA I KOLEJNY RAZ PRZEZ ZMIANY RUNJAJCA NIE WYGRAŁA. CZAS WYPEIRDOLIĆ TEGO NIUDACZNIKA BEZ JAJ odpowiedz

Onczylinikt - 4 godziny temu, *.waw.pl Za Urbana powstały podwaliny Wielkiej Legii. Także tego. Zaczyczaj Waść Mioduski od nowa. odpowiedz

Onczylinikt - 4 godziny temu, *.waw.pl Jak można tak grać z kimś takim jak Jaga w drugiej połowie? ( z całym szacunkiem do Jagi) ? To trener pampers, w Szczecinie już się dawno poznali. Tylko Janek Urban lub Berg. odpowiedz

Bigman - 3 godziny temu, *.virginm.net @Onczylinikt: jurban tez jest pampersem zakochanym w zabrzu wez leki i idz spac odpowiedz

Zawisza - 4 godziny temu, *.chello.pl Pycha kroczy przed upadkiem. Wyraźnie słyszałem jak żyleta 30 sekund przed golem wywołała Imaza do tablicy. Zdał na piątkę.

odpowiedz

PLK - 4 godziny temu, *.156.70 Kolejna szansa na włączenie się do walki o mistrza i.... Kolejny raz spier.na!!!! Wielu z Was ma wielkie pretensje do trenera.. Czy widzieliście jak wygląda nasza ławka?!!! Poza Kapustką nikogo wartościowego!!! Lubię Zielka, ale to jest jego robota żeby trener miał możliwość wartościowych korekt w składzie!!! Nie bronię Runiajca, bo druga połowa to qrva jakas porażka!!! Zamiast pójść po drugą bramkę to zaczęła się zachowawcza męczarnia!!! Raz się uda a raz nie... Tym razem nie!!! odpowiedz

Marco(L)io - 3 godziny temu, *.tre.se @PLK :

Tak nasza lawka jest ujowa!To po co dzisiaj z niej skorzystal?

Poza Kapustka,nie powinno byc zmian!A juz napewno,nie zakala druzyny,za najlepszego grajka!!!

Dzisiaj trener sabotazysta,przegral sezon!!!

Dla mnie,od jutr,nie powinno byc go w Klubie!!!

A kudlaty,niech w przyszlosci podpisuje,rozsadniejsze umowy z trenerami czy zawodnikami!!! odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.chello.pl Taka kopia meczu w Zabrzu, tyle że bez szczęśliwego końca.

Za tydzień mecz o nadzieje na podium w Częstochowie, bez wygranej trzeba się szykować na sezon bez pucharów - ale może o to Klubowi chodzi...

Jesteśmy przewidywalni do bólu w tym sezonie, a małe wyjątki tego nie zmienią.

odpowiedz

WITO - 5 godzin temu, *.7.26 Walczymy do końca. Trzeba wszystko wygrać do końca i liczyć na porażki pozostałych z czołówki. Na nowy sezon w mocnienia i pożegnania z Rosolkiem, Dias j trenerem. Ściągnąć z powrotem Kochalskiego z Tobiasz na wypożyczenie... niech się odbuduje odpowiedz

Ibor - 5 godzin temu, *.centertel.pl Nadzieja umiera ostatnia odpowiedz

MiszaPraga - 4 godziny temu, *.plus.pl @Ibor : Być Kimś, Być Sobą odpowiedz

Lopez - 5 godzin temu, *.inetia.pl Nasz trener jest asekurantem w drugiej połowie tylko obrona i gra z kontry.

Moim zdaniem z tym trenerem nic więcej nie osiągniemy, strasznie powoli dociera do niego to, że powiela te same błędy i nie zmienia nic przez wiele meczów dobrym przykładem stawianie na Kacpra Tobiasza. odpowiedz

Kwas chlebowy - 5 godzin temu, *.aster.pl Czy może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tym wpuszczaniem rosołka na te 30,20 lub 10 min? Przecież to człapak nic nie wnoszący do gry, a zdejmując Guala siła ofensywna poprostu sie kończy. Przeciwnicy to widzą i wykorzystują. Ile to już razy było tak, że wchodził rosołek i zaraz bramki traciliśmy. Cała Polska to widzi tylko nie kosta. Tam jest jakis UKŁAD? Czy o co chodzi? Wie ktoś czy to sprawa dla Wołoszańskiego? odpowiedz

WSL - 5 godzin temu, *.orange.pl Dobrzy Trenerzy wprowadzaja zmiany ktorych celem jest pomoc grajacym do osiagniecia pozytywnego wyniku a nie do oslabiania gry zespolu co dzis zostalo zrobione bo Trener nie liczy sie z "KIBICAMI" robi na przekor a skoro tak to jutro powinien zlozyc dymisje bo to nie jest Trener ktory w tym sezonie przegral wszystko !!!! odpowiedz

Lao - 5 godzin temu, *.netfala.pl Nie mam grama pretensji za ten wynik do piłkarzy. Grali co trener kazał, a pierwsza połowa w ogóle bajka. Natomiast trener zmianami (o ile nie były spowodowane urazami) udowodnił tylko, że cytując "powinien zostać dyscyplinarnie wyper.....". odpowiedz

D91 - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Co za padaka XD

Klub bijący się o najwyższe trofea mający aspiracje grać w LE, LM...

Nie potrafi wygrać z jakimiś pachołkami

Przecież to jest hit xD Masakra odpowiedz

p10 - 5 godzin temu, *.centertel.pl Czy naprawdę mamy takie beztalencia w akademii, że w składzie musi być Rosołek ?



Trener zawalił mecz tą zmianą i akcja bramkowa się zaczęła od tego, że nie poszedł Rosełek do pressingu. odpowiedz

Gazownik - 5 godzin temu, *.162.144 Dobry i remis. Najpierw mioduski out. dopiero wtedy moge zaczac rozmawiac o czymkolwiek odpowiedz

Rado - 5 godzin temu, *.chello.pl Jedyną zmianą powinna być Kapustka za Josue, który w 2 połowie chodził po boisku. Niemiec miał nadzieję że dowiozą, a tak jego powiozą. odpowiedz

KIBIC - 5 godzin temu, *.. @Rado: obys miał racje odpowiedz

Zły Krasnolud - 5 godzin temu, *.centertel.pl Runjaić wypad odpowiedz

Pawełek13 - 5 godzin temu, *.best-net.pl Zmiany : my nie mieliśmy dziś zmienników wiec po co było te zmiany robić napastnika wpuścić z jednym golem w sezonie tragedia trener zj...ał mecz odpowiedz

77/82 - 5 godzin temu, *.chello.pl Brawo. Na szczęście już mamy winnego tego sezonu, czyli Josue. Nie przedłużą z nim kontraktu, będzie na kim wieszać psy. Wszystko po to, żeby rOSOŁEK (ha tfu!), mógł przeczłapać w naszych barwach kolejny sezon. Najgorszy darmozjad od czasu Antolovica. odpowiedz

AAA - 6 godzin temu, *.plus.pl Nie zaslużyliście na zwycięstwo,nie macie genu zwycięzcy tylko gen minimalizmu.

Wy kopacze i ten trener czekający ze zmianami.

A jak już zrobił zmiany to wprowadza Rosołka no kurła geniusz.

Pakujcie już swój mandżur kopacze bez ambicji i ty trenerze bez myśli taktycznej.

Nie będzie nawet pucharôw niestety. odpowiedz

Mariol - 6 godzin temu, *.wanadoo.fr Ciężko będzie załapać się na puchary.Mistrzostwo przegraliśmy meczami ze słabymi klubami. odpowiedz

si - 3 godziny temu, *.autocom.pl @Mariol : jak zawsze odpowiedz

ocena za mecz - 6 godzin temu, *.inetia.pl TRENER RUNAJC - OCENA ZA MECZ - PAŁA !!! odpowiedz

tomiacab - 5 godzin temu, *.centertel.pl @ocena za mecz: można by z tego wpisu wykreślić "ocena za mecz" i też będzie trafnie odpowiedz

Gość z Żylety z prawdziwej Żylety nie tego różowego pudru co mamy dziś ! - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Dawna Legia to przy Jagielloni by się zbytnio nie zmęczyła przy spokojnym 3:0 . Dawna Żyleta wzięła by swoje gwiazdy na męską rozmowę a nie przy konfetti celebrowała prz nie poddawaj się sezon bez czegokolwiek no może poza Wstydem. odpowiedz

Matt - 6 godzin temu, *.orange.pl @Gość z Żylety z prawdziwej Żylety nie tego różowego pudru co mamy dziś !: Którą dokładnie masz na myśli? Z jakich sezonów? odpowiedz

ZenekL3 - 6 godzin temu, *.chello.pl Do tego meczu mam tylko jeden komentarz -Runjaicz wy...j. I w następnym klubie wprowadź taką zasadę, że jak nie masz rezerwowych to ich nie wprowadzaj. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 6 godzin temu, *.orange.pl Jak można się pytam zdjąć dziś najlepszego i wpuścić Rosołka. Jak można. Potem jak mamy strzelić bez napastnika? Jak pytam się.

Kosta pakój się. Naprawdę

Do tego te rozpoczęcia w większości kończące się przejęciem względnie autem na naszej połowie.

Już zimą nie wierzyłem w mistrzostwo ale naprawdę było realne, ale trzeva było się schylić i wyealczyć na boisku. To nie kuźwa

Ta Legia nie będzie wygrywać 1 0 (chyba, że po strzale w doliczonym 2 połowy) Bo nie umie bronić. Każdy to widzi tylko nie trener.

Dlatego żegnaj Mistrzu żegnaj Kosta odpowiedz

exsa - 6 godzin temu, *.orange.pl P. Trener zalatwil mecz zmianami i to nie po raz pierwszy wiec czas odejsc z LEGII !!!! odpowiedz

KIBIC - 6 godzin temu, *.. Runjanic uśmiechnięty na wywiadzie w canal + i pier...li, że on bierze wszystko na klatę i że jest dobrze. I że on ma wywalone na plotki że Legia szuka trenera. A wogóle to on przeanalizuje ten mecz i i porozmawiają z piłkarzami..... On jest normalny? odpowiedz

Marco(L)io - 5 godzin temu, *.tre.se @KIBIC:

No dla mnie,nie!

po meczu w kielcach,bylo ,chyba nie!

dzisiaj jest,na pewno nie!!!

Jak mozna robic dywersyjna robote,przeciwko swojej druzynie???

ile razy mozna zdejmowac najlepszego zawodnika meczu,a wprowadzac na jego miejsce goscia,juz nawt nie wymienie nazwiska...ktory stal sie zakala,tej dryzyny,kims,kto przynosi pecha tej druzynie!!!Ten gosc,nie powinien byc,nawet w szatni Legii!!!

Niech go sprzedaja,oddaja za darmo,niech nie przynosi juz wiecej pecha Legii!!! odpowiedz

KIBIC - 5 godzin temu, *.. @Marco(L)io: Ty to wiesz ja to wiem, wszyscy to wiemy tylko dlaczego nic sie nie zmienia w klubie??? Kim jest Runjaić ze robi co robi i nadal jest trenerem? odpowiedz

Sobal 74 - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Trener spieprzył kolejny mecz w Kielcach było podobnie on nienadaje się na trenera legii a po za tym niemamy ławki rezerwowej sorry niemamy pilkarzy na boisku a tylko tru htajacych chlopców odpowiedz

kaktus - 6 godzin temu, *.orange.pl Zobaczymy w przyszłym sezonie puchary jak świnia niebo... odpowiedz

Adrenalina - 6 godzin temu, *.centertel.pl Po meczu Kostia jakoś przejęty za bardzo nie był to co się stało dla niego normalka wywiad na wesoło. Tak jakby miał to w d..szy. Ja bym nie czekał do końca sezonu tylko out Panie KR. Nowa miotła niech buduje już dziś drużynę na przyszły sezon

O mistrzostwie nie ma co marzyć ale i o puchary już drżeć trzeba a właściwie już szansa mało bo rozkład meczów niekorzystny. Zresztą i tak du...a ...brak słów odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com Sorry ale emocje po tak frajersko (po raz kolejny!) straconych punktach biora gore.

Runkajic to dööpa a nie trener. I po ostatnim gwizdku w ostatnim meczu powinien wyleciec szybciej niz arab powie: Bum!

Tylko ze znajac zycie to ten wszystko wiedzacy rozczochraniec i tak pewnie zatrudni kolejnego jozaka, klafurica czy innego furiata pol-amatora.

Ja pyeer doole... odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.chello.pl @Krzeszczu: Ten mecz to sezon w pigułce Kolego. Rywale są w zasięgu, ale co z tego skoro my jesteśmy za słabi by to wykorzystać. Ale nic, przed kolejnym sezonem jeszcze się zaoszczędzi i w excelu będzie się świecić zielone. A o to wszystkim (oprócz nam, kibicom) chodzi. odpowiedz

Michał - 6 godzin temu, *.plus.pl Runjaic coś tam bredzi w C+ a te wielkie znawcy jak Baszczynski czy Kosowski i redaktory specjaliści C+ śmieją się z niego. Ot sami fachowcy w C+. Wszyscy przeciwko LEGII WARSZAWA.....i się śmieją prosto w oczy. odpowiedz

Korda - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Michał: słuchałeś co on tam gadał ?? Podziękowania dla Szczecina że go wypromowali na trenera Legii ?? Pierdzielił takie bzdury to się nie dziwię że się z niego śmieli. Zmiany jakie ten typ robi są dramatyczne . Ja rozumiem że Gual się wystrzelał bo nie da się 90 minut biegać na takich zrywach jakie on robi. Ale Celhaka bardzo fajnie grał to go zmienił , Pankov super ,zresztą cała obrona bardzo dobrze wyglądała . A ten wprowadza Jędrzejczyka który już powinien odpuścić . Gil Dias to jest kolejną miernota , Kun zagrał mega słabo (wolę już Riberio) . Pierwsze 10-15minut drugiej polowy Josue było dramatyczne i wtedy już powinna pójść zmiana za niego . Masa błędów w drugiej połowie się odbiła na wyniku a więc błędy błędy i jeszcze raz błędy szkoleniowe odpowiedz

023 - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Nie kumam jak mozna zdejmować Guala w takim meczu… nic nie bylo jasne… Zmiany przestrzelone… przez to strata punktow i po marzeniach odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.orange.pl Panom piłkarzom już podziękujemy. Większych gamoni to już w tym klubie nie było. odpowiedz

Celem w leb - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Czytając co niektórych to waszym zawodem wymarzonym jest być katem , odpowiedz

Mały Rosół - 6 godzin temu, *.mm.pl Można żartem powiedzieć, że nie straciliśmy w tej kolejce punktów do lidera, hehe he he hue hue hue. odpowiedz

Mokot - 6 godzin temu, *.. Spoczko, zamknie się ulicę, da popcorn i kiełbę z rusztu, “kumaci” znowu spędzą “wszystkich na Ł3” i tak to się kręci. Barany z bekiem, ale złotówki do kasy przyniosą :) odpowiedz

Ronaldo - 6 godzin temu, *.. Dobry mecz i gdyby nie głupia taktyka na 2 połowę na utrzymanie jednobramkowej przewagi to tak by się nie skończyło. Naprawdę dobra gra w pierwszej połowie. Zmian personalnych na boisku nie będę komentować ale było wiadomo że jak oddamy im piłkę to będzie kłopot i był …

To że bramka padła po kontrze niczego nie zmienia. Rachunki do wyrównania były tak też mówił trener pytam się wiec dlaczego zaczęliśmy grać bojaźliwie i nie dążyliśmy do strzelenia drugiego gola ? Trzeba walczyć do końca o to 3 miejsce to że mistrza nie będzie było wiadomo po tym okienku transferowym. odpowiedz

Jaro1916@poczta.onet.pl - 6 godzin temu, *.autocom.pl Wprowadzenie Diaza to sabotaż inaczej tego nie można nazwać. Nie miał nawet jednego udanego kontaktu z piłką równie dobrze można było wziąść kogoś z nas z trybun. Za tego pajaca wpuszczać młodych dość ich mamy w akademii. To wina trenera bo ile razy można osłabiać zmianami drużynę odpowiedz

Antek - 6 godzin temu, *.. Wywiad super kosty gramy dalej rosołek trzeba gotować na mięsie a nie na kostce rosołowej odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 6 godzin temu, *.it-home.pl Runjaic pajac i jego super zmiany .

Runjaic WON

MIODUSKI WON

Zieliński WON odpowiedz

Korda - 4 godziny temu, *.centertel.pl @MIODUSKI KONFABULANT : e e e e e e zapomniałeś jeszcze o Rosołku odpowiedz

Kibic - 6 godzin temu, *.orange.pl I po mistrzostwie. Nie ma tej dawnej Legii, która z kim by nie grała, to starała się podwyższyć wynik. Była pewna siebie. Tu prowadzimy 1-0 i obieramy taktykę jak jakaś Puszcza Niepołomice - bronić swego pola karnego. Zamiast dobić zmęczonego rywala. Z takim podejściem nie mammy szans niczego osiągnąć w kolejnych sezonach nawet jakby samego Ronaldo sprowadzili odpowiedz

Sen o - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Trener jak porażka odpowiedz

M 1987 - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Padaka! Zmiany dno, oddanie piłki jadze w 60min. DNO! odpowiedz

Przepłacone Gwiazdeczki...,... - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Chociaż Koszykarze w tym roku zdobyli Puchar Polski bo piłkarze Legii jedynie się tylko kompromitowali, a zarobki między jednymi, a drugi to kosmos . Gdyby Koszykarska Legia miała ten Budżet co Piłkarze to bylibyśmy Koszykarskim Realem Madryt odpowiedz

p10 - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Przepłacone Gwiazdeczki...,...: W koszu też nie ma różowo. PP wygrany na efekcie nowej miotły. Teraz idziemy w dół z trenerem, który utopił już dwa zespoły. Na playoff to dobrze nie rokuje. Może nawet nie być TOP 4.



Budżet piłkarskiej Legii na koszu pozwoliłby na grę w Eurolidze. Nie mamy infrastruktury. I nie ma kibiców na meczach. Nawet nie ma mobilizacji na ostatni mecz sezonu zasadniczego z Anwilem. Bemowo daleko, ale na Anwil by się przydała mobilizacja by nas Włocławia nie zagłuszyła. odpowiedz

Sarcastico - 6 godzin temu, *.inetia.pl Jak niewiele potrzeba do bycia w walce o mistrza w naszej lidze, pokazuje jak mizernym trenerem jest Kosta. Cztery punkty więcej przed tym meczem (remisy z Puszczą i Koroną) plus wygrana dzisiaj i mielibyśmy tyle samo punktów co Jagiellonia i wice lidera. Ręce opadają. odpowiedz

Tot - 6 godzin temu, *.centertel.pl To nie byl mecz o walke o mistrzostwo, to byl mecz o gre w pucharach, moim zdaniem pozamiatane odpowiedz

Wolf - 5 godzin temu, *.virginm.net @Tot: No nie przesadzaj że jest pozamiatane w walce o puchary. Jeszcze można spokojnie powalczyć o to trzecie miejsce. Zostało siedem spotkań więc szansa jest a tym bardziej że do trzeciego miejsca właśnie tracimy 3 punkty. odpowiedz

Antypaź - 6 godzin temu, *.waw.pl W 90 latach taka Legia by była hm szybko mentalnie zmotywowana przez żylete. Dzisiejsza żylete przepedzilaby Siarka Tarnobrzeg z lat 90. I tyle w temacie paziostwa odpowiedz

Komiks - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Antypaź: dokładnie,90%pazie odpowiedz

Urs72 - 6 godzin temu, *.chello.pl Cała ta Ekstraklapa Śmierdzi Mistrzostwem Jagiellonii ? Przypadek ? Czy tym klubom .....nie zależy na Mistrzostwie a że prezes PZPN i Zarząd to układ Białegostoku . Teraz albo nigdy dopóki Kulesza jest w PZPN .Nie było by zdziwienia .A później płacz. .... Mistrz Polski odpada w pierwszej rundzie Eliminacji bez znaczenia jakiego Pucharu .... odpowiedz

Legionista - 6 godzin temu, *.net.pl Trener wie źe jest do wyj ...... więc pokazuje swoje ja odpowiedz

gazza - 6 godzin temu, *.inetia.pl Kolejny mecz zawalony przez ...TRENERA !

Zauważcie jakie on zrobił zmiany i kiedy padła bramka...

Gil Diaz to chyba za picie w barze zagrał 10 minut...

Rosołek ma być wzmocnieniem ???

No i mina Guala gdy dowiedział się że zostanie zmieniony...!

Po co zmieniono Guala skoro radził sobie dobrze i miał siły na dalszą grę ???

Ano po to bo trener robi kolejny mecz pod górę by Legia go nie wygrała ! odpowiedz

Rysio - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @gazza: masz sto procent racji, w punkt. Te zmiany ostatnimi czasy to sabotaż na maksa. odpowiedz

Piotrek - 6 godzin temu, *.gigainternet.pl Czy naprawdę nie mógł wejść Rejczyk lub Ziólkowski zamiast Rosołka i Diasa? Potem dziwimy się że mlodzi odchodzą z klubu. No sorry, jesli nie gram, to spadam. A w dodatku taktyka na bronienie się cała 2 połowę zawsze się msci, czy nie można było dobić przeciwnika na 2:0 biorąc pod uwagę to że grali w tygodniu 120 minut? odpowiedz

Miki - 5 godzin temu, *.jmdi.pl @Piotrek: no właśnie trzeba ogrywać Rosołka żeby nie odszedł, to w końcu nasza przyszłą gwiazda. Już Skibickiego straciliśmy, nie może się to powtórzyć. odpowiedz

Teresa - 6 godzin temu, *.plus.pl Nie przesadzacie? Remis z liderem po niezłej grze. Głowa do góry, mistrza może nie będzie ale puchary już tak! Jeden gorszy sezon, z za rok golimy frajerów. odpowiedz

Rafael Trzachu - 6 godzin temu, *.160.29 @Teresa: Przypomnij mi jeden "lepszy" sezon. Szybciutko odpowiedz

Cezar. - 6 godzin temu, *.centertel.pl Trener do wymiany natychmiast,a Jozue powinien zostać ,nie potrafiliśmy wygrać u siebie z podmeczonym przeciwnikiem,trener narzucił drużynie zmianami,że mamy się bronić,no i jest efekt.niesamowity amator. odpowiedz

Onczylinikt - 6 godzin temu, *.waw.pl A teraz śmiało lemingi. Po bilety na Śląsk. odpowiedz

KIBIC - 6 godzin temu, *.. Kumaci kupią bilety i zapełnią stadion i kieszeni tych parodystów odpowiedz

Sarcastico - 6 godzin temu, *.inetia.pl Żeby się co niektórzy cwani ludzie niszczący Legię, nie zdziwili jak Wisła zdobędzie puchar :) odpowiedz

Surowy - 6 godzin temu, *.centertel.pl Zgadzam się z bracią tu obecną 2 punkty stracone,

Najbardziej obrywa się tu Rosolkowi który nic nie pomogł ale tez nic nie zawinił, natomiast proponuję przyjrzeć się zawodnikowi Gil Dias od wejścia naprawdę same straty, następny grajcar Zyba ten był dłużej na placu a piłkę dotknął 3x, z czego wszystko do tyłu. odpowiedz

WdW - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Surowy : ty ale kto te niedojdy piłkarskie wpuścił na boisko?sami nie weszli bo im się tak podobało odpowiedz

KIBIC - 6 godzin temu, *.. Co ta miernota niemiecka nieudacznik trenerski robi jeszcze tym zespole. Legia wygrywa 1:0 a taktyka na 2 połowę bronić wyniku i najlepsze. Zmiany.... ściągnął pajac najlepszych zawodników a wprowadził drewna. Pisałem to tu i mówiłem jak szk.op przyszedł do Legii. Nic z tego nie będzie bo ten gość jest średni i tak jak z pogonią nigdy nic nie osiągnał tak nie osiągnie z Legią. Pucharów nie będzie z tym pajacem odpowiedz

Piotr.H - 6 godzin temu, *.virginm.net Jperd jaga mistrzostwo zdobędzie.

Jednak to co miało się stac się stanie.

Kulesza musi osiągnąć swój cel i go osiągnie.

Wszystko przy zielonym stoliku od dekad i nic się nigdy nie zmieni. odpowiedz

Eddie - 6 godzin temu, *.175.44 tylko kogo ma wpuścić jak ma drewniaków na ławce, którzy nawet nie dają nic dobrego Legii II odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com @Eddie: do qwy nedzy, NIKOGO! Skoro na lawce same drewno ktore tylko i wylacznie moze spyeer do lic mecz to normalny trener przy zdrowych zmyslach nie robi zmian! A jesli juz to nie sciaga najlepiej grajacych zawodnikow. Wqrwia mnie taki minimalizm i takie wieczne sranie na alibi jak te twoje. odpowiedz

Bie(L)any - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Eddie:

Nikogo .... utrzymać wynik....

... a tu alkoholik Diaz emeryt Jędza paralityk Rosołek i nieudacznik Zyba ... no kur.... mistrzostwo świata... odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 4 godziny temu, *.orange.pl @Eddie: Długo musiałem szukać takiego komentarza trafiającego w punkt.Tu nawet Guardiola nie da rady

.....jak masz ławkę -widmo.Choc pewnie lepiej dać grać Rejczykoei i Ziółkowski emu niż Rosolkowi i pajacowi Diasowi.Skad oni ich biorą..... odpowiedz

Młodych wilków : - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Eddie: Kuchy , Rejczyk , Ziółkowski, Urbański , Saganowski Jr, Żewłakow Jr. odpowiedz

Artur - 6 godzin temu, *.. I ch...j, tak się przegrywa mistrzostwo. odpowiedz

Piotr - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Jeszcze zmianę Pekhart-Kapustka bym mógł wytłumaczyć. Ale wyrwanie sobie drugiego kła i wprowadzenie tego parodysty, który zamiast postraszyć obrońcę patrzył się jak idzie akcja, bo był zmęczony pobytem na boisku przez 1 (jedną) minutę plus Zyba i jego magiczne wrzutki to jest ewidentny sabotaż, a może po prostu warsztat trenerski niejakiego Runijaca. odpowiedz

Antek - 6 godzin temu, *.. Jest niedziela musi być rosół odpowiedz

Michał - 6 godzin temu, *.plus.pl Nie ma o czym mówić nie ma o czym rozmawiać nie ma o czym słuchać i nie ma co oglądać jeśli chodzi o Legię. Ile ludzi powinno odejść z LEGII to szok......nawet nie chce mi się wymieniać ich nazwisk. Trzeba zacząć od " trenera". Przyjeżdża taka Sragielonia i pyka sobie u nas na stadionie jak chce i wywozi tylko remis a nasi się męczą jak przy żniwach albo kopaniu ziemniaków. Więc po mistrzostwach Polski. Dzięki i niech ostatni zgasi światło. Darek Mioduski i Zieliński i Runjaic..... wielkie dzięki. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Ważne żeby kasa się zgadzała. Buziaki odpowiedz

MAKEN - 6 godzin temu, *.151.165 Pamiętajmy jednak, kto postawił w Legii na trenera KR. Błędy trenera KR widzą nawet ślepcy. To co wyprawia KR to jest kryminał. odpowiedz

Vuko - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Gramy dalej!

Apeluję o spokój!

Gramy dobrze, brakuje trochę szczęścia, są nadal szanse ba mistrzostwo.

odpowiedz

KIBIC - 6 godzin temu, *.. @Vuko: nie pij tyle. Nie ma już szansy na mistrzostwo cepie odpowiedz

Piotrek - 6 godzin temu, *.gigainternet.pl Czy oni nie mogą wytrzymać gry 90 minut w tym samym składzie? Noż kuria, przecież my nie mamy ławki rezerwowych. Wywalić Niemca i znowu budować wszystko od nowa, ehhh odpowiedz

WdW - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Nie mamy ławki rezerwowych na poziomie ekstraklasy więc po co ten pajac na siłę robi te zmiany,rozumiem jakby jakaś kontuzja była albo piłkarz już by był tak zmęczony żeby prosił o zmianę ale w innej sytuacji na ch.j osłabiać drużynę tymi zmianami przecież to jawny sabotaż odpowiedz

loco - 6 godzin temu, *.chello.pl Jak można było zmienić Guala, który grał dobre spotkanie, był w gazie i zagrażał cały czas bramce Jagi??? Mecz był nierozstrzygnięty! Można było to wygrać! Niemiec to %^&*& sabotażysta. Po sezonie mam nadzieję, że już go tu nie zobaczymy. Niech się spełnia w 2 Bundeslidze o czym ciągle marzy. odpowiedz

Afro - 5 godzin temu, *.orange.pl @loco: porozmawia tam w "ojczystym" języku i pewnie więcej zarobi. Szczególnie jak mu będzie miodek musiał płacić za obecny kontrakt jeszcze bodajże do 2026. odpowiedz

Redi - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Brak jakości na ławce plus trochę dziwne zmiany i jest jak jest. Wpuszczanie tego Gila to sabotaż. Gual też pewnie by wytrzymał te 15min. Może trener nie chce tu być i robi wszystko by go zwolnili ;) odpowiedz

Kun - 6 godzin temu, *.. Ale to jasno widać że w Legii jest potencjał tylko brakuje trenera. Kiedy Legia zagrała na zero z tyłu? I te zmiany Legia traci bramkę i kto ma strzelać Rosołek? odpowiedz

Sarcastico - 6 godzin temu, *.inetia.pl Kosta Sabotažić :D Niesamowity facet jest... odpowiedz

Pit - 6 godzin temu, *.net.pl Szmaciarze i łachmyty. Nie powinni się pokazywać na mieście. Tylko wstyd przynoszą. Trener won, kudłaty won..... odpowiedz

Jurek - 6 godzin temu, *.inetia.pl 2 połowa to jakaś piłkarska masakra. W pierwszych 10 minutach należało Jagiellonii strzelić drugą bramkę i mieć mecz pod kontrolą. odpowiedz

Martinez76 - 6 godzin temu, *.waw.pl Po pierwsze - mam już dość wyczynów japońskiego jeźdźca bez głowy. To on nie pokrył Imaza przy golu na 1-1 i d... blada.

Po drugie - nasz trener ma niezwykłą rękę do przeprowadzania zmian. Co on miał na myśli wprowadzając pierodłka i jakiegoś zbuka, którzy chyba nawet piłki nie powąchali? Masakra.

Mecz był do wygrania a wyszło jak zwykle. Jaga idzie na mistrza. Legia jeszcze walczy o puchary. Szkoda. odpowiedz

Piotr - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Martinez76: Powąchali: pierdołek powalczył o jedną piłkę, a zbuk w ostatniej minucie wrzucił piłkę za boisko. Rewelacyjne zmiany. odpowiedz

Okęciak - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Martinez76: Morishita=Manu. Powtarzam to od jego pierwszego meczu i nic się nie zmienia, jeździec bez głowy, dużo wiatru z którego nic nie wynika... odpowiedz

Onczylinikt - 7 godzin temu, *.waw.pl Ten trener i prezes.... Plus złotousty jacek. K........a ludzie pyzy lepcie a nie osmiesajcie się po raz enty. Dyletanci kompletni. odpowiedz

Kosta Out - 7 godzin temu, *.as51430.net NATYCHNIAST odpowiedz

Hehe - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Tylko teraz nie szczekajcie dziewczyny tylko cieszcie sie z punktu haha ,mówiłem ten zespół nie ma charakteru ,co rok walczymy max o 2-3 miejsce ,to by było na tyle,nie zapomnijcie kupić biletów na śląska odpowiedz

LWST - 7 godzin temu, *.plus.pl Trener zmienia najlepszego zawodnika meczu Guala i wprowadza Kapustkę ,to kurła sabotaż i nie Rosołek jest winny tylko ten zje...y trener ,że go wpuścił !! odpowiedz

Rosół Maciejek - 7 godzin temu, *.hosted-by-worldstream.net Jest Rosołek, jest komedia odpowiedz

Ja - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Jak tylko wszedł barszczyk wiedziałem że już po ptokach. odpowiedz

Zagłębiak - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Runjac to ostatnia łachudra tylko do wywalenia wpuszcza Rosołka za najlepszego Gaula i Jedrzejczyka

za dobrze grajacego Pankowa.To jest sabotaż von z tym pajacem!!!!!!!!! odpowiedz

Pawel - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Runjaic imbecylu to twoja wina po raz kolejny. Rosołek, Diaz serio??? K... mać ta miernota szkoleniowa rozj...ła mecz po raz kolejny. Kolejny raz bezmyślne debilne zmiany pozbawiają Nas punktów. Kto w końcu rozliczy tego niemca??? odpowiedz

mclisek - 7 godzin temu, *.kpn.net Maciej Srosolek i mamy 1 do 1 po minucie po jego wejsciu, przypadek ???? tak jest praktycznie zawsze odpowiedz

KowaL - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Śmiechu warte, białostockie wsioki mają mistrza Polski, dzięki pseudotrenerkowi, brawo pudel, brawo zielinski odpowiedz

Kraków hm - 7 godzin temu, *.102.126 Znowu remis .

Taką grą mogą pomażyc o mistrzostwie.. odpowiedz

Dickson Chotowski - 7 godzin temu, *.45.22 Bialorus mistrzem Polski. odpowiedz

Bln - 7 godzin temu, *.chello.pl Trenejro ponownie pokazał klasę !!! odpowiedz

WdW - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl po co ten debil trenerski znowu tymi zmianami osłabił zespół to nikt tego nie wie,ten remis(w sumie porazka)jest tylko winą debila trenera ,czas tą niemotę trenerska pogonić na koniec sezonu odpowiedz

Roma - 7 godzin temu, *.lunet.eu I po finałach. Teraz wakacje. odpowiedz

Jak - 7 godzin temu, *.02.net Przyszły sezon bez pucharów...

Czas przebudować ten bur-del odpowiedz

Kojot - 7 godzin temu, *.orange.pl Jak zwykle złe zmiany zrobione

odpowiedz

majuś - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Kiedy dymisja trenera? odpowiedz

mietowy - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl nie wiem co powiedziec ale znowu 2 pkt poszly sie je.....ć odpowiedz

