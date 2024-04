Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Jagiellonią

Czwartek, 11 kwietnia 2024 r. 10:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za niedzielny mecz z Jagielonią Białystok otrzymał Marc Gual. Występ napastnika oceniliście na 4,4 w skali 1-6. Dobrą ocenę otrzymał także Josue - 4,0. Z kolei najniższe noty trafiły do Gila Diasa - 1,9 i Macieja Rosołka 2,0. W sumie oceniało 845 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,1.









Gual 4,4

Josue 4,0

Elitim 3,7

Morishita 3,6

Hładun 3,5

Augustyniak 3,5

Celhaka 3,3

Pankov 3,2

Kapuadi 3,1

Kapustka 3,0

Kun 2,8

Pekhart 2,7

Jędrzejczyk 2,5

Zyba 2,2

Rosołek 2,0

Dias 1,9