Legijne akcenty w teledyskach: Rufuz i Bonus RPK (81)

Legijne akcenty pojawiły się w klipach do dwóch kawałków promujących hip-hopowe albumy warszawskiej sceny. W klipie do "Zatrzymać czas" Małacha i Rufuza ten drugi - reprezentant warszawskiej Woli - parokrotnie pojawia się w koszulce meczowej Legii z sezonu 2019/20. Utwór pochodzi w albumu "Materiał", który właśnie w piątek miał swoją premierę.

