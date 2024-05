Filmoteka: Furioza (34)

Jesienią 2021 roku do polskich kin trawił film zatytułowany "Furioza", w reżyserii Cypriana T. Olenckiego. Niedługo później na bazie pełnometrażowego filmu powstał 4-odcinkowy serial na potrzeby Canal+, którego premiera miała miejsce w lutym 2022 roku, a później cieszyła się olbrzymią popularnością na Netflixie w wielu krajach na całym świecie. W trwającej ponad dwie godziny produkcji znajdziemy wiele kibicowskich wątków i inspiracji.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.